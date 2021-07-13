***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
13.07.2021 10:15
***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Açıklamalar
GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SPK TARAFAINDAN ONAYLI İZAHNAME EKTE YER ALMAKTADIR.
SAYGILARIMIZLA
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950533
BIST
10:451.354
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -3,33
|Açılış
|: 1.358
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|Önceki Kapanış
|: 1.357
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1.360
En Düşük
1.351
10:458,6262
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
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|Açılış
|: 8,6300
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|Önceki Kapanış
|: 8,6500
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En Düşük
8,6060
10:4510,2340
En Yüksek
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|: -0,18%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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10,2810
En Düşük
10,2129
10:45501,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,48
|Açılış
|: 501,97
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|Önceki Kapanış
|: 501,46
|
503,46
En Düşük
501,02
BIST En Aktif Hisseler10:45
|EDATA
|7,39
|25.019.230
|% 9,97
|
|YAPRK
|33,08
|5.878.104
|% 7,26
|
|TKURU
|210,00
|334.740
|% 6,33
|
|UMPAS
|1,29
|1.672
|% 5,74
|
|EKIZ
|8,68
|376.339
|% 5,60
|
|FADE
|14,16
|13.966.159
|% -9,98
|
|AVHOL
|4,80
|4.819.825
|% -9,94
|
|IDEAS
|45,28
|1.272.358
|% -9,44
|
|AYCES
|60,00
|35.880
|% -7,69
|
|PEKGY
|1,06
|44.772.494
|% -6,19
|
|GARAN
|8,59
|250.241.382
|% -0,58
|
|THYAO
|13,14
|153.740.199
|% -0,76
|
|PETKM
|5,32
|102.665.499
|% 0,57
|
|YKBNK
|2,27
|94.311.104
|% 0,00
|
|SASA
|26,34
|93.944.243
|% -0,45
|
|YKBNK
|2,27
|94.311.104
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,06
|44.772.494
|% -6,19
|
|GARAN
|8,59
|250.241.382
|% -0,58
|
|TSKB
|1,22
|28.032.263
|% -0,81
|
|EKGYO
|1,79
|35.977.016
|% -1,10
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6225
|8,6262
|% -0,10
|
|Euro
|10,2287
|10,2340
|% -0,18
|
|Sterlin
|11,9222
|11,9819
|% -0,27
|
|Frank
|9,3774
|9,4339
|% -0,22
|
|Riyal
|2,2914
|2,3029
|% -0,17
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|4,79
|
|Altın Gr.
|502
|502
|0,54
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.349
|-34,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|-34,25
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-16,57
|
|Çeyrek
|796
|814
|-8,28
|
|Gümüş.Ons
|26,29
|26,32
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|0,02
|
|B. Petrol
|75,44
|75,44
|0,28
|