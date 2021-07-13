***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarGEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SPK TARAFINDAN ONAYLANAN İZAHNAME EKLERİ HAKKINDA7A-Ankara İli Çankaya İlçesi 28300 Ada 3 Parsel Arsa Ev Değerleme Raporu7B-İstanbul İli Ataşehir İlçesi 1046 Ada 198 Parsel Değerleme RaporuSAYGILARIMIZLAhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950544BIST