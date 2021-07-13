***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
13.07.2021 10:19
***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Açıklamalar
GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SPK TARAFINDAN ONAYLANAN İZAHNAME EKLERİ HAKKINDA
7C-İzmir İli Bayraklı İlçesi 8045 Ada 1 Parsel Değerleme Raporu
7D- Ankara İli Çankaya İlçesi 13800 Ada 29 Parsel Değerleme Raporu
SAYGILARIMIZLA
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950545
BIST
10:131.356
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,86
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.357
|
1.360
En Düşük
1.354
10:138,6193
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0159
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6500
|
8,6426
En Düşük
8,6060
10:1310,2343
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0184
|Açılış
|: 10,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,2810
En Düşük
10,2129
10:13502,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,04
|Açılış
|: 502,50
|
|Önceki Kapanış
|: 501,46
|
503,46
En Düşük
501,21
BIST En Aktif Hisseler10:11
|TKURU
|210,00
|334.740
|% 6,33
|
|YAPRK
|32,78
|1.789.854
|% 6,29
|
|UMPAS
|1,29
|1.672
|% 5,74
|
|BALAT
|4,89
|237.901
|% 5,16
|
|SODSN
|22,04
|105.193
|% 4,75
|
|FADE
|14,16
|12.641.817
|% -9,98
|
|AVHOL
|5,00
|1.329.606
|% -6,19
|
|ISBIR
|5.000,00
|145.000
|% -5,66
|
|VBTYZ
|13,07
|27.338.886
|% -4,74
|
|KSTUR
|250,00
|11.250
|% -3,03
|
|VBTYZ
|13,07
|27.338.886
|% -4,74
|
|PEKGY
|1,10
|13.672.032
|% -2,65
|
|FADE
|14,16
|12.641.817
|% -9,98
|
|BASGZ
|12,90
|7.728.814
|% 2,22
|
|BIOEN
|28,24
|5.721.572
|% 1,66
|
|VBTYZ
|13,07
|27.338.886
|% -4,74
|
|FADE
|14,16
|12.641.817
|% -9,98
|
|BMSCH
|5,56
|3.916.932
|% -0,36
|
|BASGZ
|12,90
|7.728.814
|% 2,22
|
|CANTE
|10,62
|5.188.098
|% -1,48
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6110
|8,6172
|% -0,21
|
|Euro
|10,2272
|10,2357
|% -0,17
|
|Sterlin
|11,9326
|11,9924
|% -0,18
|
|Frank
|9,3923
|9,4489
|% -0,06
|
|Riyal
|2,2933
|2,3048
|% -0,09
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|4,52
|
|Altın Gr.
|502
|502
|0,70
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.349
|-34,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|-34,25
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-16,57
|
|Çeyrek
|796
|814
|-8,28
|
|Gümüş.Ons
|26,27
|26,31
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|0,02
|
|B. Petrol
|75,51
|75,51
|0,35
|