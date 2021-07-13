***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
13.07.2021 10:20
***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Açıklamalar
GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SPK TARAFINDAN ONAYLANAN İZAHNAME EKLERİ HAKKINDA
8-Gayrimenkul Değerleme Şirketi Sorumluluk Beyanı
9-Makine ve Teçhizat Değerleme Raporu
10-Makine ve Teçhizat Değerleme Şirketi Sorumluluk Beyanı
SAYGILARIMIZLA
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950548
BIST
11:091.345
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
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|Açılış
|: 1.358
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|Önceki Kapanış
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1.360
En Düşük
1.344
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En Yüksek
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11:0910,2286
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|Açılış
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10,2810
En Düşük
10,2056
11:09501,49
En Yüksek
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|Açılış
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|: 501,46
|
503,46
En Düşük
501,02
BIST En Aktif Hisseler11:09
|YAPRK
|33,32
|8.157.313
|% 8,04
|
|EDATA
|7,16
|51.146.469
|% 6,55
|
|TKURU
|210,00
|334.740
|% 6,33
|
|UMPAS
|1,29
|1.672
|% 5,74
|
|EKIZ
|8,68
|376.339
|% 5,60
|
|FADE
|14,16
|14.258.917
|% -9,98
|
|AVHOL
|4,80
|4.896.525
|% -9,94
|
|IDEAS
|45,16
|3.617.797
|% -9,68
|
|PEKGY
|1,03
|68.090.470
|% -8,85
|
|EUKYO
|6,83
|1.827.189
|% -8,08
|
|GARAN
|8,53
|326.420.690
|% -1,27
|
|THYAO
|13,13
|187.652.950
|% -0,83
|
|SASA
|26,02
|132.342.460
|% -1,66
|
|YKBNK
|2,25
|129.416.811
|% -0,88
|
|KRDMD
|7,14
|120.947.677
|% -0,56
|
|PEKGY
|1,03
|68.090.470
|% -8,85
|
|YKBNK
|2,25
|129.416.811
|% -0,88
|
|GARAN
|8,53
|326.420.690
|% -1,27
|
|TSKB
|1,21
|41.276.684
|% -1,63
|
|EKGYO
|1,78
|48.636.588
|% -1,66
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6194
|8,6224
|% -0,15
|
|Euro
|10,2227
|10,2286
|% -0,24
|
|Sterlin
|11,9295
|11,9894
|% -0,21
|
|Frank
|9,3841
|9,4407
|% -0,15
|
|Riyal
|2,2948
|2,3063
|% -0,02
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|1,07
|
|Altın Gr.
|502
|502
|0,32
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.349
|-34,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|-34,25
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-16,57
|
|Çeyrek
|796
|814
|-8,28
|
|Gümüş.Ons
|26,17
|26,20
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,28
|0,00
|
|B. Petrol
|75,67
|75,67
|0,51
|