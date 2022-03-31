***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası









a Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarEkte yer alan Kar Dağıtım Politikası 31.03.2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahipleri tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014633BIST