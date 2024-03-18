***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Arttırımı ve Süre Uzatımı SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.02.2024İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.250.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 5.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 20.02.2024SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 18.03.2024Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun kayıtlı sermaye tavanının 1.250.000.000 TL'den 5.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve esas sözleşmenin ilgili maddesinin tadil edilmesi için almış olduğu karar doğrultusunda 20.02.2024 tarihinde SPK'ya başvurulmuştu. Söz konusu esas sözleşme tadili Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 18.03.2024 tarihinde onaylanmıştır.Tadil metni ekte sunulmuştur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259949BIST