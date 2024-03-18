***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
18.03.2024 18:14
***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Arttırımı ve Süre Uzatımı SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.02.2024
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.250.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 5.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 20.02.2024
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 18.03.2024
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun kayıtlı sermaye tavanının 1.250.000.000 TL'den 5.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve esas sözleşmenin ilgili maddesinin tadil edilmesi için almış olduğu karar doğrultusunda 20.02.2024 tarihinde SPK'ya başvurulmuştu. Söz konusu esas sözleşme tadili Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 18.03.2024 tarihinde onaylanmıştır.
Tadil metni ekte sunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259949
BIST