***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.07.2021 10:16
***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN RAPOR EKTE YER ALMAKTADIR. SAYGILARIMZLA
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950535
BIST
10:331.353
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -4,16
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.357
|
1.360
En Düşük
1.351
10:338,6270
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0082
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6500
|
8,6426
En Düşük
8,6060
10:3310,2378
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0149
|Açılış
|: 10,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,2810
En Düşük
10,2129
10:33501,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,41
|Açılış
|: 501,87
|
|Önceki Kapanış
|: 501,46
|
503,46
En Düşük
501,02
BIST En Aktif Hisseler10:33
|YAPRK
|32,92
|5.297.979
|% 6,74
|
|TKURU
|210,00
|334.740
|% 6,33
|
|UMPAS
|1,29
|1.672
|% 5,74
|
|IZTAR
|18,90
|1.099.037
|% 5,70
|
|BALAT
|4,89
|14.822
|% 5,16
|
|FADE
|14,16
|13.799.538
|% -9,98
|
|EUKYO
|6,69
|897.493
|% -9,96
|
|AVHOL
|4,80
|4.599.515
|% -9,94
|
|IDEAS
|45,28
|1.272.358
|% -9,44
|
|AYCES
|60,00
|35.880
|% -7,69
|
|GARAN
|8,59
|230.202.451
|% -0,58
|
|THYAO
|13,16
|126.946.061
|% -0,60
|
|SASA
|26,34
|84.947.066
|% -0,45
|
|KRDMD
|7,16
|81.642.062
|% -0,28
|
|PETKM
|5,32
|80.256.866
|% 0,57
|
|PEKGY
|1,08
|39.418.528
|% -4,42
|
|YKBNK
|2,25
|66.507.118
|% -0,88
|
|GARAN
|8,59
|230.202.451
|% -0,58
|
|EKGYO
|1,79
|35.194.583
|% -1,10
|
|PETKM
|5,32
|80.256.866
|% 0,57
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6236
|8,6270
|% -0,09
|
|Euro
|10,2321
|10,2378
|% -0,15
|
|Sterlin
|11,9174
|11,9772
|% -0,31
|
|Frank
|9,3768
|9,4332
|% -0,23
|
|Riyal
|2,2902
|2,3017
|% -0,22
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|4,79
|
|Altın Gr.
|502
|502
|0,54
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.349
|-34,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|-34,25
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-16,57
|
|Çeyrek
|796
|814
|-8,28
|
|Gümüş.Ons
|26,29
|26,32
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|0,02
|
|B. Petrol
|75,44
|75,44
|0,28
|