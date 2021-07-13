Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.07.2021 10:16



***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN RAPOR EKTE YER ALMAKTADIR. SAYGILARIMZLA




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950535


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:331.353
Değişim :  -0,31% |  -4,16
Açılış :  1.358  
Önceki Kapanış :  1.357  
En Yüksek
1.360 En Düşük
1.351
BIST En Aktif Hisseler10:33
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YAPRK 32,92 5.297.979 % 6,74  
TKURU 210,00 334.740 % 6,33  
UMPAS 1,29 1.672 % 5,74  
IZTAR 18,90 1.099.037 % 5,70  
BALAT 4,89 14.822 % 5,16  
daha fazla
10:33 Alış Satış %  
Dolar 8,6236 8,6270 % -0,09  
Euro 10,2321 10,2378 % -0,15  
Sterlin 11,9174 11,9772 % -0,31  
Frank 9,3768 9,4332 % -0,23  
Riyal 2,2902 2,3017 % -0,22  
daha fazla
10:33 Alış Satış %  
Altın Ons 1.811 1.811 4,79  
Altın Gr. 502 502 0,54  
Cumhuriyet 3.300 3.349 -34,00  
Tam 3.284 3.367 -34,25  
Yarım 1.587 1.629 -16,57  
Çeyrek 796 814 -8,28  
Gümüş.Ons 26,29 26,32 0,11  
Gümüş Gr. 7,29 7,30 0,02  
B. Petrol 75,44 75,44 0,28  
Seans Raporu 10:33
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru