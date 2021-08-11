***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.08.2021 17:27
***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Türkiye'de münhasır distribütörlük haklarına ve ruhsatlarına sahip olduğu orijinal, diyabetik ayak ülseri tedavisinde kullanılan "REGEN-D 150MCG Jel" adlı ilaç ve orijinal, renal kanserlerin tedavisinde kullanılan "CABOMETYX 20MG Film Kaplı Tablet", "CABOMETYX 40MG Film Kaplı Tablet" ve "CABOMETYX 60MG Film Kaplı Tablet" adlı ilaçlar, 11.08.2021 tarihli ve 31565 sayılı Resmî Gazete'nin 1. Mükerrer sayısında yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'in 14. Maddesinin a) bendi ile, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'nin Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi'ne (SUT EK-4/A) alınmıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957313
BIST
17:401.414
En Yüksek
|Değişim
|: -1,64%
|| -23,61
|Açılış
|: 1.439
|
|Önceki Kapanış
|: 1.437
|
1.439
En Düşük
1.414
17:408,6539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0553
|Açılış
|: 8,6530
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6150
|
8,6817
En Düşük
8,4782
17:4010,1883
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0946
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0850
|
10,1907
En Düşük
10,0616
17:40485,62
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 8,06
|Açılış
|: 485,65
|
|Önceki Kapanış
|: 477,56
|
486,08
En Düşük
471,49
BIST En Aktif Hisseler17:40
|MARKA
|5,06
|3.131.088
|% 10,00
|
|DOBUR
|17,83
|3.371.348
|% 9,99
|
|DERIM
|10,58
|20.051.538
|% 9,98
|
|VKING
|6,29
|13.163.542
|% 9,97
|
|KLKIM
|14,06
|253.577.864
|% 9,93
|
|EDATA
|15,75
|28.104.862
|% -10,00
|
|KTSKR
|38,58
|101.781.641
|% -9,99
|
|ISBIR
|4.325,00
|1.432.235
|% -9,99
|
|RODRG
|16,06
|12.633.325
|% -9,98
|
|IDGYO
|3,63
|374.790
|% -9,93
|
|KRDMD
|8,02
|1.925.233.236
|% 0,12
|
|GARAN
|9,01
|1.468.546.307
|% -1,10
|
|EREGL
|19,27
|1.128.518.243
|% -2,23
|
|SISE
|8,34
|1.088.391.549
|% -0,60
|
|GENIL
|15,30
|991.166.087
|% -2,73
|
|KRDMD
|8,02
|1.925.233.236
|% 0,12
|
|YKBNK
|2,43
|435.199.168
|% -2,41
|
|GARAN
|9,01
|1.468.546.307
|% -1,10
|
|SISE
|8,34
|1.088.391.549
|% -0,60
|
|EKGYO
|1,83
|233.436.987
|% -1,08
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6464
|8,6539
|% 0,64
|
|Euro
|10,1374
|10,1883
|% 0,94
|
|Sterlin
|11,9712
|12,0312
|% 1,02
|
|Frank
|9,3605
|9,4169
|% 0,98
|
|Riyal
|2,3030
|2,3146
|% 0,85
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|14,68
|
|Altın Gr.
|485
|485
|7,62
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.271
|53,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|53,06
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|25,67
|
|Çeyrek
|778
|795
|12,83
|
|Gümüş.Ons
|23,45
|23,48
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,08
|
|B. Petrol
|70,04
|70,04
|-0,59
|
Seans Raporu
17:40
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-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -24, 91 kaybederek (% -1.61 ) 1, 522
-
17:55
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KRDMD, YKBNK, GARAN
-
17:55XU100
Endeks 1, 415 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 59 altında . İşlem hacmi 14, 606.00 milyon TL de
-
17:55ZOREN
Yüzde -7.91 oranında düşüşle 1.63 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 012, 249 adet işlem
-
17:54IHGZT
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 1.15 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 510, 832 adet işlem