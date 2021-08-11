***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Türkiye'de münhasır distribütörlük haklarına ve ruhsatlarına sahip olduğu orijinal, diyabetik ayak ülseri tedavisinde kullanılan "REGEN-D 150MCG Jel" adlı ilaç ve orijinal, renal kanserlerin tedavisinde kullanılan "CABOMETYX 20MG Film Kaplı Tablet", "CABOMETYX 40MG Film Kaplı Tablet" ve "CABOMETYX 60MG Film Kaplı Tablet" adlı ilaçlar, 11.08.2021 tarihli ve 31565 sayılı Resmî Gazete'nin 1. Mükerrer sayısında yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'in 14. Maddesinin a) bendi ile, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği'nin Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi'ne (SUT EK-4/A) alınmıştır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957313BIST