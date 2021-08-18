Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

18.08.2021 18:25



***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

           Şirketimiz Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.  (GEN) vergi mevzuatına uyulması ve vergisel ödevlerin zamanında yerine getirilmesi konularına her zaman azami özen gösteren, iş ve işlemlerinin yürütülmesinde vergi ahlakı ile hareket eden bir kuruluştur. Şirketimiz daima sektör uygulamaları ve vergi uzmanlarının görüşleri doğrultusunda vergi mevzuatı ile tam uyum içinde hareket etmiştir.
 
Şirketimizin 2018 yılı vergilendirme dönemi işlemleri ile ilgili olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı İstanbul Sektörel -2 Denetim Daire Başkanlığı tarafından yapılan vergi incelemesi sonucunda düzenlenen vergi inceleme raporlarına dayanılarak Şirketimize gönderilen vergi ve ceza ihbarnameleriyle Şirketimiz adına 12.967.306,12 TL vergi tarh edilmiş, 19.450.959,18 TL vergi ziyaı cezası ve 56.794,66 TL Özel Usulsüzlük cezası kesilmiştir. Şirketimiz anılan ilkelere sadakatini sürdürerek mevzuatın, uygulamanın ve sektörün gereklerinden ayrılan bu vergi ve cezaları dava konusu etmiştir.
 
Öte yandan, Şirket risk yönetim politikamız uyarınca, geriye ve ileriye dönük muhtemel vergi risklerinin sıfırlanması ve gündemimizden çıkarılması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda Yönetim Kurulumuz, 18.08.2021 tarihli toplantısında 9 Haziran 2021 tarih Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7326 Sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"un "Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar"  başlıklı 3'üncü maddesi kapsamında başvuruda bulunulmasına karar vermiştir. 
 Bu doğrultuda, 7326 sayılı Kanun'un, 3'üncü maddesi hükümlerine uygun olarak  Şirketimizin 12.967.306,12 TL vergi aslı ve 19.507.753,84 TL vergi cezası olmak üzere toplam 32.475.059,96 TL tutarındaki "kesinleşmemiş ve dava safhasında bulunan ihtilaflı vergi borcu"nun tamamı yapılandırılarak ihtilafın sonlandırılması için ilgili vergi dairesine başvuruda bulunulmuştur. Söz konusu yapılandırma nedeniyle Şirketimiz oniki (12) ay taksitle bugünkü hesaplama ile toplam 5.405.719,71-TL tutarında ödeme gerçekleştirecektir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959086


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.440
Değişim :  -0,67% |  -9,73
Açılış :  1.441  
Önceki Kapanış :  1.450  
En Yüksek
1.446 En Düşük
1.434
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DMSAS 8,04 117.269.502 % 17,03  
PENTA 90,45 17.680.864 % 17,01  
DOBUR 23,20 3.549.787 % 13,84  
ESCAR 20,24 92.538.198 % 10,78  
KTSKR 51,60 110.809.804 % 10,63  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,5224 8,5268 % 0,93  
Euro 9,9694 9,9863 % 0,72  
Sterlin 11,5947 11,6528 % 0,07  
Frank 9,2431 9,2988 % 0,71  
Riyal 2,2650 2,2763 % 0,83  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.781 1.781 -6,98  
Altın Gr. 488 488 2,34  
Cumhuriyet 3.235 3.284 2,00  
Tam 3.217 3.298 -0,29  
Yarım 1.555 1.595 -0,14  
Çeyrek 780 798 -0,07  
Gümüş.Ons 23,21 23,25 -0,28  
Gümüş Gr. 6,36 6,37 -0,02  
B. Petrol 66,35 66,35 -1,88  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru