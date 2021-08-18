***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. (GEN) vergi mevzuatına uyulması ve vergisel ödevlerin zamanında yerine getirilmesi konularına her zaman azami özen gösteren, iş ve işlemlerinin yürütülmesinde vergi ahlakı ile hareket eden bir kuruluştur. Şirketimiz daima sektör uygulamaları ve vergi uzmanlarının görüşleri doğrultusunda vergi mevzuatı ile tam uyum içinde hareket etmiştir.Şirketimizin 2018 yılı vergilendirme dönemi işlemleri ile ilgili olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı İstanbul Sektörel -2 Denetim Daire Başkanlığı tarafından yapılan vergi incelemesi sonucunda düzenlenen vergi inceleme raporlarına dayanılarak Şirketimize gönderilen vergi ve ceza ihbarnameleriyle Şirketimiz adına 12.967.306,12 TL vergi tarh edilmiş, 19.450.959,18 TL vergi ziyaı cezası ve 56.794,66 TL Özel Usulsüzlük cezası kesilmiştir. Şirketimiz anılan ilkelere sadakatini sürdürerek mevzuatın, uygulamanın ve sektörün gereklerinden ayrılan bu vergi ve cezaları dava konusu etmiştir.Öte yandan, Şirket risk yönetim politikamız uyarınca, geriye ve ileriye dönük muhtemel vergi risklerinin sıfırlanması ve gündemimizden çıkarılması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda Yönetim Kurulumuz, 18.08.2021 tarihli toplantısında 9 Haziran 2021 tarih Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7326 Sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"un "Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar" başlıklı 3'üncü maddesi kapsamında başvuruda bulunulmasına karar vermiştir.Bu doğrultuda, 7326 sayılı Kanun'un, 3'üncü maddesi hükümlerine uygun olarak Şirketimizin 12.967.306,12 TL vergi aslı ve 19.507.753,84 TL vergi cezası olmak üzere toplam 32.475.059,96 TL tutarındaki "kesinleşmemiş ve dava safhasında bulunan ihtilaflı vergi borcu"nun tamamı yapılandırılarak ihtilafın sonlandırılması için ilgili vergi dairesine başvuruda bulunulmuştur. Söz konusu yapılandırma nedeniyle Şirketimiz oniki (12) ay taksitle bugünkü hesaplama ile toplam 5.405.719,71-TL tutarında ödeme gerçekleştirecektir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959086BIST