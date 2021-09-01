***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar1 Eylül 2021 tarihi itibariyle, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde aranan lisans koşullarını sağlayan Sn. Ali Ketencioğlu Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri San.ve Tic.A.Ş. Yatırımcı İlişkileri Kıdemli Uzmanı olarak atanmıştır.Sn. Elif Yücel ise Yatırımcı İlişkileri Uzmanı olarak atanmıştır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961179BIST