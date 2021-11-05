***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.11.2021 09:27
***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kalite Yönetim Sistemi'ne yönelik TÜRKAK tarafından akreditasyonlu denetim firması tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda, Şirketimizin İdari ve satış-pazarlama alanlarında sahip olduğu ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesinin kapsamı üretim alanlarımıza yönelik olarak da genişletilmiştir.
Bu belge ile şirketimizin tamamında uygulanan kalite yönetim sisteminin uluslararası standartlara uygunluğu tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975038
BIST
11:401.577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,77
|Açılış
|: 1.576
|
|Önceki Kapanış
|: 1.576
|
1.580
En Düşük
1.571
11:409,7235
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0406
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7468
En Düşük
9,6664
11:4011,2446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0184
|Açılış
|: 11,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2733
En Düşük
11,1845
11:40562,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 4,05
|Açılış
|: 562,67
|
|Önceki Kapanış
|: 558,62
|
563,11
En Düşük
557,05
BIST En Aktif Hisseler11:38
|KONTR
|80,80
|138.445.136
|% 8,09
|
|GEDZA
|17,42
|15.335.388
|% 7,00
|
|DOBUR
|68,20
|13.143.356
|% 6,98
|
|DOKTA
|33,10
|827.699
|% 6,77
|
|RALYH
|8,76
|78.775.751
|% 6,70
|
|BASGZ
|25,24
|2.683.820
|% -9,99
|
|KARYE
|16,04
|53.963.897
|% -9,99
|
|KZBGY
|34,08
|20.508.672
|% -6,99
|
|RODRG
|14,29
|1.129.728
|% -5,11
|
|DARDL
|2,80
|31.008.971
|% -5,08
|
|THYAO
|17,08
|865.336.718
|% 0,65
|
|GARAN
|10,51
|811.743.737
|% 0,57
|
|TUPRS
|144,10
|436.603.623
|% 0,98
|
|EKGYO
|2,09
|322.643.714
|% 1,95
|
|ASELS
|16,75
|281.828.813
|% 0,42
|
|EKGYO
|2,09
|322.643.714
|% 1,95
|
|TSKB
|1,54
|169.714.745
|% 0,65
|
|GARAN
|10,51
|811.743.737
|% 0,57
|
|SKBNK
|1,09
|56.253.335
|% -0,91
|
|THYAO
|17,08
|865.336.718
|% 0,65
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7236
|9,7279
|% 0,46
|
|Euro
|11,2386
|11,2470
|% 0,19
|
|Sterlin
|13,0615
|13,1270
|% 0,06
|
|Frank
|10,6127
|10,6766
|% 0,26
|
|Riyal
|2,5861
|2,5991
|% 0,33
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|6,88
|
|Altın Gr.
|562
|562
|3,71
|
|Cumhuriyet
|3.717
|3.770
|74,00
|
|Tam
|3.697
|3.790
|71,79
|
|Yarım
|1.787
|1.833
|34,72
|
|Çeyrek
|896
|917
|17,36
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,90
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,46
|7,47
|0,05
|
|B. Petrol
|81,09
|81,09
|0,55
|
Seans Raporu
11:38
daha fazla
-
11:54EGEEN
Yüzde 4.89 oranında artışla 1, 378.30 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 392 adet işlem
-
11:53EGEEN
Yüzde 4.81 oranında artışla 1, 377.20 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 152 adet işlem
-
11:52XU100
Endeks 1, 579 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 22 üstünde . İşlem hacmi 6, 941.00 milyon TL de
-
11:52KONTR
Yüzde 7.49 oranında artışla 80.35 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 708, 805 adet işlem
-
11:51TEZOL
Yüzde 4.24 oranında artışla 14.49 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 392, 771 adet işlem