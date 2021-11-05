***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKalite Yönetim Sistemi'ne yönelik TÜRKAK tarafından akreditasyonlu denetim firması tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda, Şirketimizin İdari ve satış-pazarlama alanlarında sahip olduğu ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesinin kapsamı üretim alanlarımıza yönelik olarak da genişletilmiştir.Bu belge ile şirketimizin tamamında uygulanan kalite yönetim sisteminin uluslararası standartlara uygunluğu tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975038BIST