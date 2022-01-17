***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.01.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar14.01.2022 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu ("SGK") ile Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("GEN") arasında SMA hastalığının tedavisinde kullanılan "Nusinersen Sodyum" etken maddeli ilacın GEN tarafından temini konulu anlaşma ("Anlaşma") imzalanmıştır. Ender görülen hastalıkların tedavisinde ve bu hastalıklara bağlı olarak gelişen fonksiyon bozukluklarının giderilmesinde kullanılan ilaçlar alanında ülkemizde lider konumunda olan GEN, Anlaşma ile bu konumunu daha da güçlendirmiştir.Anlaşmanın yürürlük tarihi 01.02.2022 olup, Anlaşma 01.02.2022 - 01.03.2023 tarihleri arasındaki dönemi kapsamaktadır. Anlaşmanın GEN'in 2022 yılı satışlarına katkısının güncel kurlarla yaklaşık 950.000.000,00 TL (Dokuz yüz elli milyon Türk Lirası ) - 1.100.000.000,00 TL (Bir milyar yüz milyon Türk Lirası) arasında olması beklenmektedir.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, metinler arasında herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama metni esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994595BIST