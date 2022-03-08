***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu'nun 04.03.2022 tarihli toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan ve ekte yer alan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücretlendirme Politikasının kabul edilmesine, kabul edilen Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücretlendirme Politikasının Şirketimizin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008530BIST