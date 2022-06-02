***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.06.2022 13:18
***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Saygın KARABACAK şirketimizde Mali İşler Direktörü olarak göreve başlamıştır. 2000'de A.Ü. Siyas
14:342.594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 24,87
|Açılış
|: 2.579
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|Önceki Kapanış
|: 2.569
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2.595
En Düşük
2.565
14:3416,4757
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0835
|Açılış
|: 16,4700
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|Önceki Kapanış
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16,4757
En Düşük
16,3796
14:3417,7022
En Yüksek
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|: 1,18%
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|Açılış
|: 17,5900
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|Önceki Kapanış
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17,7025
En Düşük
17,4621
14:34982,70
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|| 9,47
|Açılış
|: 982,70
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|Önceki Kapanış
|: 973,23
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983,40
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler14:34
|MAGEN
|11,55
|94.091.547
|% 10,00
|
|YUNSA
|31,24
|26.878.702
|% 10,00
|
|MZHLD
|88,60
|10.935.101
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,06
|33.098.616
|% 9,98
|
|DOKTA
|24,34
|2.989.129
|% 9,95
|
|KRSTL
|7,52
|8.423.122
|% -9,94
|
|PSGYO
|11,83
|276.615.095
|% -8,72
|
|AVGYO
|2,69
|14.613.757
|% -3,93
|
|IHLGM
|0,75
|22.416.507
|% -3,85
|
|SANFM
|35,08
|10.747.969
|% -3,57
|
|THYAO
|50,05
|2.560.988.946
|% 1,60
|
|SASA
|39,92
|1.371.387.118
|% 5,83
|
|SISE
|21,12
|1.050.030.981
|% 0,76
|
|KRDMD
|15,19
|971.537.673
|% 0,60
|
|AKBNK
|8,64
|875.253.368
|% 2,13
|
|YKBNK
|4,82
|718.801.650
|% 1,69
|
|EKGYO
|2,84
|346.962.458
|% 1,07
|
|SKBNK
|1,27
|133.322.128
|% -1,55
|
|AKBNK
|8,64
|875.253.368
|% 2,13
|
|DOHOL
|3,88
|351.095.437
|% 0,16
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4665
|16,4757
|% 0,51
|
|Euro
|17,6519
|17,7022
|% 1,18
|
|Sterlin
|20,6210
|20,7245
|% 1,06
|
|Frank
|17,1001
|17,2032
|% 0,89
|
|Riyal
|4,3779
|4,3999
|% 0,47
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.856
|9,07
|
|Altın Gr.
|982
|983
|9,47
|
|Cumhuriyet
|6.532
|6.631
|42,00
|
|Tam
|6.500
|6.663
|43,19
|
|Yarım
|3.141
|3.223
|20,88
|
|Çeyrek
|1.576
|1.612
|10,45
|
|Gümüş.Ons
|22,11
|22,15
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,72
|0,20
|
|B. Petrol
|113
|113
|-2,98
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