***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar11/08/2022 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan EPDK(Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu) Yönetmeliği kapsamında bugüne kadar çatı uygulamalı gerçekleştirilen ve tüketim tesisiyle aynı ölçüm noktasında yer alan üretim tesisleriyle, mevcuttaki tüketim tesisi değişmemek kaydıyla ilgili kişilerce herhangi bir kurulu güç ve dağıtım bölgesi sınırı olmaksızın, kendilerine ait aynı tarife grubundaki tüketim tesisleri ilişkilendirilebilir hale gelmiştir.Bu çerçevede, şirketimizin iki aşamalı olarak güneş enerjisi yatırımı yapmasına karar verilmiştir. Birinci aşamada, Ankara'da bulunan üretim tesisimizdeki uygun alanlar güneş panelleri ile kaplanacaktır. Bu proje çerçevesinde yaklaşık 10.349,00 metrekare alana güneş paneli yerleştirilecek olup, sonucunda 1,6 MW elektrik üretimi gerçekleştirilecektir. İkinci aşamada ise, şirketimiz tarafından Ankara ili Bala ilçesinde bulunan 110.399,03 metrekare büyüklüğünde bir arazi satın alınmış olup, bu arazinin güneş panelleri ile kaplanması ve bunun sonucunda 4 MW üretim kapasiteli bir elektrik üretim santrali kurulması hedeflenmektedir.Üretim tesisinde kurulacak elektrik üretim alanı kurulumların yapılması sonucunda, 2023 yılı birinci çeyreği içerisinde faaliyete geçecektir. Bala ilçesinde yer alan arsa üzerine kurulacak elektrik üretim tesisine ilişkin ise, gerekli başvurular yapılmış olup, gerekli yatırımın yapılması ve izinlerin alınması sonucunda 2023 yılı içerisinde faaliyete geçmesi planlanmaktadır.İki alanda elektrik üretilmesi için toplam 90.000.000,00 – 100.000.000,00 TL arasında yatırım yapılması öngörülmekte olup, üretilen elektriğin üretim tesisimizin tükettiği toplam elektriğin yaklaşık %90-100'ü mertebesinde olacağı değerlendirilmektedir.Yapılacak bu yatırımla, şirketimiz açısından önemli bir maliyet kalemi olan elektrik enerjisi, yatırım maliyeti dışında herhangi bir maliyeti bulunmayan yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanacaktır. Böylece, şirketimizin enerji maliyetlerinin azalması ve bunun sonucunda karlılığının artması beklenmektedir.Söz konusu Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesinin bir önemli sonucu ise, şirketimizin karbon salınımını arttıran enerji tüketiminin yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması sonucunda karbon salınımının azaltılmasıdır. Projenin faaliyete geçmesi ile şirketimizin hassasiyet gösterdiği konuların başında gelen çevrenin korunması konusunda önemli bir ilerleme kaydedilecektir.Öte yandan, bu proje şirketimizin gelecek vizyonunun önemli bir parçası olan Sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerinden birini oluşturmaktadır. Bu projenin hayata geçmesi sonucunda, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından birisi olan "Erişilebilir ve Temiz Enerji" amacına katkı sağlanacaktır.Konu ile alakalı önemli gelişmeler ortaya çıktıkça kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065156BIST