***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.12.2022 11:41
rihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2022 yılı 3. Çeyrek Finansal Raporlarına göre hazırlanan yatırımcı sunumu ekte yer almaktadır. (30.09.2022 sonrası gelişmelere sunumda yer verilmemiştir.)
Siz değerli yatırımcılarımızın bilgi, görüş ve değerlendirmelerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084251
BIST
11:404.924
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -38,48
|Açılış
|: 4.994
|
|Önceki Kapanış
|: 4.963
|
5.006
En Düşük
4.884
11:4018,6467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0123
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7100
|
18,6818
En Düşük
18,5992
11:4019,6725
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0432
|Açılış
|: 19,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6900
|
19,7638
En Düşük
19,5969
11:401.077,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,49
|Açılış
|: 1.077,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.077,07
|
1.084,50
En Düşük
1.075,02
BIST En Aktif Hisseler11:40
|EMKEL
|5,17
|25.902.425
|% 10,00
|
|BALAT
|14,52
|348.436
|% 10,00
|
|ALFAS
|221,40
|274.969.815
|% 9,99
|
|EUREN
|83,75
|84.283.404
|% 9,98
|
|UZERB
|147,70
|743.079
|% 9,98
|
|SASA
|108,00
|600.496.898
|% -10,00
|
|PRKME
|20,20
|93.276.477
|% -9,98
|
|YESIL
|4,44
|7.861.393
|% -9,94
|
|PRDGS
|12,75
|44.412.898
|% -9,89
|
|VAKKO
|62,75
|243.599.844
|% -9,12
|
|THYAO
|129,10
|4.181.971.961
|% 0,62
|
|KRDMD
|15,08
|2.491.025.545
|% 2,17
|
|EREGL
|40,80
|1.906.976.883
|% -1,50
|
|EKGYO
|7,22
|1.307.179.050
|% 1,12
|
|TUPRS
|480,90
|1.292.967.921
|% -0,04
|
|EKGYO
|7,22
|1.307.179.050
|% 1,12
|
|KRDMD
|15,08
|2.491.025.545
|% 2,17
|
|ADESE
|1,83
|234.409.614
|% 8,28
|
|ISCTR
|10,29
|874.070.552
|% -1,44
|
|SKBNK
|2,68
|225.908.268
|% -0,37
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6308
|18,6467
|% 0,07
|
|Euro
|19,6637
|19,6725
|% 0,22
|
|Sterlin
|22,7971
|22,9115
|% -0,10
|
|Frank
|19,8561
|19,9757
|% 0,33
|
|Riyal
|4,9430
|4,9678
|% 0,01
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.799
|0,81
|
|Altın Gr.
|1.078
|1.078
|0,60
|
|Cumhuriyet
|7.184
|7.292
|50,00
|
|Tam
|7.205
|7.265
|-9,00
|
|Yarım
|3.494
|3.552
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.753
|1.775
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,03
|23,06
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|13,78
|13,80
|-0,07
|
|B. Petrol
|86,12
|86,12
|0,55
|
Seans Raporu
11:40
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11:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TTKOM, GUBRF, KRDMD
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11:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -40, 28 kaybederek (% -0.93 ) 4, 296
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11:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, OZSUB, RHEAG, ALFAS, BALAT, EMKEL, EUREN
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11:55
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11:55
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