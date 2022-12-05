***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









rihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2022 yılı 3. Çeyrek Finansal Raporlarına göre hazırlanan yatırımcı sunumu ekte yer almaktadır. (30.09.2022 sonrası gelişmelere sunumda yer verilmemiştir.)Siz değerli yatırımcılarımızın bilgi, görüş ve değerlendirmelerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084251BIST