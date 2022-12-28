***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.12.2022 08:55
***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen Sürdürülebilirlik Amaçları ve Hedeflerini içeren Sürdürülebilirlik Politikası Ek'tedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090393
BIST
14:485.379
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -55,94
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.435
|
5.450
En Düşük
5.328
14:4819,9376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0509
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
20,0399
En Düşük
19,8226
14:4820,0400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0600
|Açılış
|: 20,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0400
En Düşük
20,0100
14:481.085,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,62
|Açılış
|: 1.085,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,26
|
1.095,07
En Düşük
1.082,61
BIST En Aktif Hisseler14:46
|COSMO
|115,60
|8.882.588
|% 9,99
|
|VKING
|27,30
|1.673.861
|% 9,99
|
|TERA
|16,10
|1.101.482
|% 9,97
|
|BRKVY
|36,64
|510.301.385
|% 9,77
|
|UZERB
|168,00
|9.076.906
|% 9,73
|
|PLTUR
|17,36
|17.232.960
|% -9,96
|
|UMPAS
|7,47
|1.376.303
|% -9,89
|
|IMASM
|220,00
|116.017.915
|% -9,47
|
|KOZAL
|604,60
|4.274.760.503
|% -8,79
|
|CRDFA
|4,70
|39.617.639
|% -7,84
|
|KOZAL
|604,60
|4.274.760.503
|% -8,79
|
|THYAO
|140,10
|3.841.250.178
|% -2,10
|
|ENKAI
|32,28
|3.743.737.661
|% 5,63
|
|KRDMD
|18,06
|2.947.052.894
|% 1,69
|
|ASELS
|58,30
|2.855.159.162
|% 0,60
|
|EKGYO
|8,19
|1.627.690.080
|% -1,44
|
|KRDMD
|18,06
|2.947.052.894
|% 1,69
|
|YKBNK
|11,73
|1.690.810.391
|% -0,68
|
|ISCTR
|12,85
|1.725.098.960
|% -1,08
|
|SKBNK
|3,01
|387.352.087
|% -2,27
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7093
|18,7221
|% 0,27
|
|Euro
|19,9256
|19,9407
|% 0,27
|
|Sterlin
|22,5145
|22,6274
|% 0,57
|
|Frank
|20,0926
|20,2137
|% 0,42
|
|Riyal
|4,9629
|4,9877
|% 0,22
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|-10,02
|
|Altın Gr.
|1.085
|1.085
|-3,42
|
|Cumhuriyet
|7.289
|7.399
|-1,00
|
|Tam
|7.329
|7.382
|-17,00
|
|Yarım
|3.549
|3.614
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.780
|1.807
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,85
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|14,34
|14,36
|-0,08
|
|B. Petrol
|84,17
|84,17
|-0,51
|