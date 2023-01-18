***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.01.2023 10:49
***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında yapmış olduğumuz üç ilaç geliştirme proje başvurumuzun Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylandığı bilgisi tarafımıza bildirilmiştir.
Kabul edilen üç ilaç geliştirme projesi için TÜBİTAK tarafından şirketimize toplam 15.311.009,60 TL AR-GE desteği sağlanacak olup, buna ek olarak yine üç ilaç geliştirme projesi özelinde, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında şirketimize KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Faiz veya Kar Payı Desteği ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanacaktır. Bu desteklerin projelerimize toplam katkı tutarının 31.695.902 TL seviyesinde olacağı değerlendirilmektedir.
Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı: Türkiye'de katma değerli üretimin artırılması amacı doğrultusunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve bağlı/ilgili kuruluşları tarafından sağlanan destek ve teşviklerin tek pencereden yönetilerek orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlere yoğunlaştırılmasına yönelik özel bir programdır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102900
BIST
12:075.410
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 94,86
|Açılış
|: 5.337
|
|Önceki Kapanış
|: 5.315
|
5.410
En Düşük
5.337
12:0718,7989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0314
|Açılış
|: 19,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0480
|
18,8085
En Düşük
18,6816
12:0720,4042
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1434
|Açılış
|: 20,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,4075
En Düşük
20,1554
12:071.154,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,28
|Açılış
|: 1.154,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152,15
|
1.157,33
En Düşük
1.145,19
BIST En Aktif Hisseler12:07
|DURDO
|48,64
|18.386.309
|% 10,00
|
|ONCSM
|49,76
|1.295.054
|% 9,99
|
|FLAP
|14,54
|27.027.196
|% 9,98
|
|BEYAZ
|22,50
|20.588.044
|% 9,97
|
|VKING
|39,50
|546.522
|% 9,97
|
|BALAT
|21,70
|226.635
|% -7,11
|
|ZEDUR
|59,00
|350.460
|% -5,14
|
|ORMA
|61,00
|74.115
|% -2,56
|
|ADEL
|119,70
|3.986.921
|% -2,13
|
|ATSYH
|109,00
|413.437
|% -1,80
|
|THYAO
|150,60
|5.807.774.416
|% 2,17
|
|ASELS
|64,15
|4.491.910.932
|% 8,91
|
|EREGL
|41,16
|3.817.026.281
|% 0,64
|
|KOZAL
|583,00
|2.448.408.183
|% 4,82
|
|KRDMD
|19,51
|1.898.210.234
|% -0,46
|
|EKGYO
|8,63
|1.393.551.982
|% 0,47
|
|YKBNK
|10,09
|1.099.310.460
|% 3,06
|
|ODAS
|9,29
|927.043.897
|% 5,09
|
|PETKM
|18,69
|1.803.568.683
|% 1,47
|
|KRDMD
|19,51
|1.898.210.234
|% -0,46
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7918
|18,7989
|% 0,17
|
|Euro
|20,3890
|20,4042
|% 0,71
|
|Sterlin
|23,1027
|23,2185
|% 0,52
|
|Frank
|20,4520
|20,5752
|% 0,86
|
|Riyal
|4,9876
|5,0126
|% 0,09
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.912
|2,27
|
|Altın Gr.
|1.155
|1.155
|3,21
|
|Cumhuriyet
|7.807
|7.925
|11,00
|
|Tam
|7.857
|7.914
|30,00
|
|Yarım
|3.828
|3.873
|15,00
|
|Çeyrek
|1.920
|1.936
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,22
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|14,63
|14,65
|0,20
|
|B. Petrol
|86,34
|86,34
|0,42
|
Seans Raporu
12:07
daha fazla
-
12:23XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 101, 07 artarak (% 1.74 ) 5, 924
-
12:23
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TRKCM, YKBNK
-
12:23
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, DURDO, ARTI
-
12:23XU100
Endeks 5, 410 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 78 üstünde . İşlem hacmi 48, 466.00 milyon TL de
-
12:23DURDO
Yüzde 10.00 oranında artışla 48.64 lira fiyatla işlem gören hissede 383, 743 adet işlem