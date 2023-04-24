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***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

24.04.2023 18:09
***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin bağlı ortaklığı olan Elixir İlaç Araştırma ve Geliştirme A.Ş. ve şirketimizin %4,30 oranında hissedar olduğu Galventa AG firmalarının iş birliği ile geliştirilen B·SYNC® ON adlı ürüne ilişkin olarak Türkiye başta olmak üzere pek çok ülkede distribütörlük haklarının şirketimize verildiği 11.04.2022 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştu.
Ürünün Türkiye'deki ruhsatlandırma süreci tamamlanmış ve ilgili otorite tarafından şirketimiz adına ruhsatname düzenlenmiştir. Şirketimiz, 24.04.2023 itibarıyla B·SYNC® ON adlı ürünün ülkemizde satış, pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin başlamasına karar verilmiştir.
Söz konusu ürün OTC ilaç olarak adlandırılan reçetesiz ilaç statüsünde olup, bu ilaçla birlikte şirketimiz reçetesiz ilaç faaliyet alanına da giriş yapacaktır. Buna ilişkin gereken hazırlıklar tamamlanmış ve saha ekipleri oluşturulmuştur.
Bu ürünle birlikte şirketimiz 25 yıllık sektörel deneyimini reçetesiz ilaç faaliyet alanına da aktararak portföyündeki ilaç sayısını arttırmış ve reçetesiz ilaç alanında satış ve pazarlama faaliyetlerine başlayarak faaliyet alanını genişletmiştir.
B·SYNC® ON Hakkında
B·SYNC® ON, patentli teknolojisi ile geciktirilmiş kafein salımı sağlayan ve dinç uyanmanızı destekleyen, aynı zamanda vitamin ve mineral içeren takviye edici bir üründür. Ürünün uyanma güçlüğü çeken kişiler üzerinde etkili olması ve kişilerin dinç uyanmasına katkı sağlaması beklenmektedir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması halinde Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140525


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IHAAS 143,30 14.431.409 % 9,98  
ECZYT 154,40 249.138.531 % 9,97  
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Cumhuriyet 8.946 9.081 1,00  
Tam 9.030 9.189 49,00  
Yarım 4.410 4.492 27,00  
Çeyrek 2.205 2.260 14,00  
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Gümüş Gr. 15,69 15,71 0,04  
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