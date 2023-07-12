***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 11.07.2023 tarihinde aldığı karar doğrultusundaŞirketimizde Ar-Ge Üretimden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Sayın Dr. Nadir ULU'nun Ar-Ge ve Klinik Operasyonlardan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmesine,Teknik Operasyonlar Direktörlüğü pozisyonunun oluşturularak şirketimizde Kalite Direktörü olarak görev yapan Sayın Mustafa Gürcan ÜSGÜLEN'in Teknik Operasyonlar Direktörü olarak görevlendirilmesine ve Teknik Bakım Onarım, Projeler, Üretim Planlama, Steril Üretim, Non-Steril Üretim, Steril Ambalaj ve Depo bölümlerinin bu direktörlüğe bağlı olarak görev yapmalarına,Boşalan Kalite Direktörlüğü görevine ise Halil GÜNERİ'nin atanmasına karar verilmiştir.Söz konusu kararla şirketimizin büyüme ve kurumsallaşma stratejilerinin desteklenmesi, yenilikçi ar-ge çalışmalarımızın ve ilaç araştırmalarımızın ivmelenmesi hedeflenmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170888BIST