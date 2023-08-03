***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Abidin GÜLMÜŞ'ün bugün (03.08.2023) katıldığı Bloomberg HT'ye verdiği röportajdan öne çıkan konular siz değerli yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.HedeflerŞirketimiz halka arz olduğu günden bugüne halka arz edilirken belirlenen hedefler doğrultusunda faaliyetlerine hız kesmeden devam etmektedir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemeye devam edeceğiz.Azerbaycan'da Azerbaycan'ın İlk İlaç Üretim Tesisi için Yapılan AnlaşmaGEN'in %66, Azerbaycan Yatırım Şirketi'nin %29 ve Azerbaycan'daki lokal bir firmanın %5 oranında hissedar olduğu Azerbaycan'ın ilk ilaç üretim tesisini hayata geçirmek amacıyla kurulacak olan şirketin hissedarlar sözleşmesi 31.07.2023 tarihinde imzalanmıştır. Bundan sonraki süreçte şirketin kuruluş toplantısı kısa süre içinde gerçekleştirilmesi hedeflenmekte olup, eylül sonuna kadar da üretim tesisinin temelinin atılması hedeflenmektedir.İhracat FaaliyetleriŞirketimizin 2021 yılının sonunda Almanya sağlık otoritesinin denetimi sonucunda almış olduğu EU GMP (Avrupa Birliği İyi Üretim Uygulamaları) onayına ilişkin Almanya'da ofisimizi kurmuş bulunmaktayız. Bu ofis aracılığıyla yıl sonuna kadar belirlenen Avrupa Birliği ülkelerine ihracatı hedeflemekteyiz.Ayrıca, 2017 yılında kurduğumuz üretim tesisimizin en önemli hedefi üretilen ürünlerin %70'ini yurt dışına ihraç etme hedefini belirledik ve bu hedef için de çalışmalarımız devam etmekte.YatırımlarHalka arzımızdan bugüne yenilikçi sağlık teknolojileri alanında birçok girişime yatırım yaptık. Bunlardan en önemlisi de Dijital Sağlık Yazılımları alanında faaliyet gösteren H2O Therapeutics. Bu şirketin geliştirdiği Parkinson hastalığında tedavinin gidişatının doğru olup olmadığını takip eden yazılım ise çok büyük bir başarı göstererek Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (US FDA) onayını aldı. Önümüzdeki dönemde H2O Therapeutics tarafından geliştirilen ve Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanıma sunulan bu yazılımın Türkiye'de de kullanıma sunulması için çalışmalar yapılacaktır.Diğer yenilikçi yatırımlarımızın da yaptığı çalışmaları çok kıymetli, bu yatırımlardan da bir veya birkaç "unicorn" çıkmasını beklemekteyiz.Araştırma Geliştirme ÇalışmalarıAraştırma ve geliştirme çalışmaları ve fikri mülkiyet hakları tamamen şirketimize ait olan sedef ilacının faz 2 çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. Yıl sonuna kadar, bu çalışmada olumlu sonuçlar elde edilirse 2024 yıl sonuna kadar da bu ilacın hastaların kullanımına sunulmasını beklemekteyiz.Yine, Hollanda'da Sulfateq B.V. ile birlikte yürüttüğümüz Alzheimer ve diğer nörodejeneratif hastalıklar üzerinde etkili olmasını beklediğimiz yenilikçi bir ürünün de çalışmaları son sürat devam etmektedir. Bu ürünle alakalı Faz 1 çalışmalarına da yakın sürede başlanacağını öngörmekteyiz. Sağlık Bakanlığı'ndan onay alır almaz çalışmalarımız başlayacaktır.Ancak, ilaç işi sabır gerektiren bir iş ve çok katı regülasyonlara tabidir. Bu nedenle, bu çalışmaların şirket finansallarına etkisinin orta vadede olmasını beklemekteyiz.Ancak, bu süreçte şirketimizin bizi farklı kılan iş modeli sayesinde nakit akışı güçlü olup, araştırma geliştirme faaliyetlerinin çoğunu da kendi yarattığı kaynaklarla finanse etmektedir. Yatırımcılarımız müsterih olsunlar, şirketin nakit akışını iyi yöneterek şirket borçluluğunu arttırmadan çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.Sürdürülebilirlik YatırımlarıEnerji krizi ile mücadele için şirket olarak üzerimize düşeni yerine getirmek amacıyla, önce üretim tesisimizdeki çatı ve otopark alanlarında ve sonrasında da ikinci aşama bir yatırımla enerji tüketimimizin %90'ını yenilenebilir kaynaklardan karşılama hedefimiz var. Bu hedef için de çalışmalarımız devam ediyor.Şirket olarak kurumsal duruşumuzla şeffaflığı kendimize ilke olarak belirledik ve bu ilke doğrultusunda yaptığımız faaliyetler ve şirketimizle alakalı her türlü gelişmeyi bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da yatırımcılarımız ve kamuyla paylaşmaya devam edeceğiz.Röportaj kaydına önümüzdeki günlerde şirketimizin kurumsal Youtube hesabından erişilebilecektir.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, metinler arasında herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama metni esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180325BIST