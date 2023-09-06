***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.08.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizce, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında, Yozgat ili Akdağmadeni ilçesinde Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim tesisi için bağlantı başvurusunda bulunulduğu, bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu talep edildiği ve ilgili anlaşma çerçevesindeki çağrı mektubumuzun 09.08.2023 tarihli olarak tarafımıza gönderildiği 14.08.2023 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştu. (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185016)06.09.2023 tarihinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından projeye ilişkin ÇED sürecinin başladığı duyurulmuştur.Söz konusu duyuruya aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir.https://eced-duyuru.csb.gov.tr/eced-prod/duyurular.xhtmlProjeye ve sürece ilişkin olarak ortaya çıkabilecek yeni gelişmeler SPK II-15.1 Özel Durumlar Tebliği uyarınca kamuoyu ile paylaşılacaktır.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, metinler arasında herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama metni esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192062BIST