***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizce Yozgat ili Çekerek ilçesi Bağlarbaşı Köyü 451 Ada 39 Parsel mevkiinde sahip olduğu arazi üzerinde yapılması planlanan Güneş Enerji Santrali projesine ilişkin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından 27.10.2023 tarihinde aşağıdaki duyuru yapılmıştır."YOZGAT ili ÇEKEREK ilçesi Bağlarbaşı Köyü 451 Ada 39 Parsel mevkiindeki GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİC. A.Ş. tarafından yapılması planlanan Güneş Enerji Santrali (4,84 MWm-4 MWe) projesi ile ilgili olarak YOZGAT Valiliğimize sunulan P.T.D. Dosyası Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 16. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve projeye ilişkin ÇED Süreci başlamıştır. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur."Söz konusu duyuruya aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir.https://eced-duyuru.csb.gov.tr/eced-prod/duyurular.xhtmlProjeye ve sürece ilişkin olarak ortaya çıkabilecek yeni gelişmeler SPK II-15.1 Özel Durumlar Tebliği uyarınca kamuoyu ile paylaşılacaktır.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, metinler arasında herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama metni esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1210742BIST