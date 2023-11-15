***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.11.2023 15:22
***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Enerji sistemlerinde yaptığı çalışmalar sonucunda ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi belgesini almaya hak kazanmıştır. Bu belge etkin ve verimli bir enerji yönetim sistemi kuran şirketlere verilmektedir.
Enerji verimliliği şirketimizin Sürdürülebilirlik yaklaşımının önemli parçalarından birisi olup, şirketimiz ISO 50001:2018 standardına uyarak enerji verimliliği alanındaki çalışmalarını belgelendirmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, metinler arasında herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama metni esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218155
BIST
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15:597.686
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BIST En Aktif Hisseler15:59
|ONCSM
|171,60
|115.332.879
|% 10,00
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|MAALT
|968,00
|216.093.050
|% 10,00
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|IZINV
|40,70
|13.002.550
|% 10,00
|
|ISBTR
|697.735,00
|4.884.145
|% 10,00
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|YBTAS
|156.185,00
|6.698.585
|% 10,00
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|OTTO
|387,00
|4.099.878
|% -10,00
|
|CASA
|132,40
|6.204.926
|% -9,99
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|SNPAM
|131,70
|13.071.884
|% -9,98
|
|BMSCH
|19,61
|111.758.771
|% -9,96
|
|AVHOL
|67,90
|178.136.785
|% -8,92
|
|THYAO
|236,80
|5.658.804.709
|% -0,13
|
|MIATK
|817,50
|3.480.687.839
|% 0,31
|
|EREGL
|38,60
|2.156.956.676
|% 1,15
|
|TUPRS
|152,00
|2.102.611.092
|% -0,13
|
|ASTOR
|115,40
|1.906.442.710
|% 0,26
|
|EKGYO
|7,45
|1.369.408.993
|% -0,53
|
|IHLAS
|1,42
|202.539.304
|% -3,40
|
|IHLGM
|1,86
|209.961.100
|% 0,54
|
|YKBNK
|16,54
|1.700.786.132
|% 1,53
|
|ISCTR
|20,30
|1.710.321.654
|% 1,10
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6608
|28,6723
|% 0,14
|
|Euro
|31,1823
|31,1909
|% 0,01
|
|Sterlin
|35,6099
|35,7885
|% -0,20
|
|Frank
|32,1675
|32,3612
|% 0,23
|
|Riyal
|7,6209
|7,6591
|% 0,14
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|23,45
|23,49
|% 0,66
|
|Platin
|893,43
|896,04
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.035,81
|1.040,26
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,24
|82,24
|% 0,66
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|Altın Ons
|1.971,75
|1.972,06
|% 0,66
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