***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Enerji sistemlerinde yaptığı çalışmalar sonucunda ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi belgesini almaya hak kazanmıştır. Bu belge etkin ve verimli bir enerji yönetim sistemi kuran şirketlere verilmektedir.Enerji verimliliği şirketimizin Sürdürülebilirlik yaklaşımının önemli parçalarından birisi olup, şirketimiz ISO 50001:2018 standardına uyarak enerji verimliliği alanındaki çalışmalarını belgelendirmiştir.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, metinler arasında herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama metni esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218155BIST