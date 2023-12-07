***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGEN'in %66 oranında hissedarı olduğu Azerbaycan'ın ilk ilaç üretim tesisini inşa edecek Gen Pharma Caucasus Manufacturing Operations MMC tarafından Pirallahi Organize Sanayi Bölgesine yapılan başvuru sonucunda alan tahsisi gerçekleştirilmiş ve buna yönelik onay belgesi tarafımıza iletilmiştir.Ayrıca, bu yatırım için Azerbaycan'ın resmi otoriteleri tarafından yatırım teşvik belgesi düzenlenmiştir. Bu belgeye göre Gen Pharma Caucasus Manufacturing Operations MMC tarafından yapılacak yatırımlar Gümrük Vergisi'nden ve Katma Değer Vergisi'nden muaf olacaktır.Projeye ve sürece ilişkin olarak ortaya çıkabilecek yeni gelişmeler SPK II-15.1 Özel Durumlar Tebliği uyarınca kamuoyu ile paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223441BIST