***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.12.2023 11:27
***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GEN'in %66 oranında hissedarı olduğu Azerbaycan'ın ilk ilaç üretim tesisini inşa edecek Gen Pharma Caucasus Manufacturing Operations MMC tarafından Pirallahi Organize Sanayi Bölgesine yapılan başvuru sonucunda alan tahsisi gerçekleştirilmiş ve buna yönelik onay belgesi tarafımıza iletilmiştir.
Ayrıca, bu yatırım için Azerbaycan'ın resmi otoriteleri tarafından yatırım teşvik belgesi düzenlenmiştir. Bu belgeye göre Gen Pharma Caucasus Manufacturing Operations MMC tarafından yapılacak yatırımlar Gümrük Vergisi'nden ve Katma Değer Vergisi'nden muaf olacaktır.
Projeye ve sürece ilişkin olarak ortaya çıkabilecek yeni gelişmeler SPK II-15.1 Özel Durumlar Tebliği uyarınca kamuoyu ile paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223441
BIST
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12:117.845
En Düşük
|Değişim
|: -0,13%
|| -10,16
|Açılış
|: 7.868
|
|Önceki Kapanış
|: 7.855
|
7.795
En Yüksek
7.885
12:1128,9253
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0130
|Açılış
|: 28,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9600
|
28,9455
En Düşük
28,8359
12:1131,2253
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0885
|Açılış
|: 31,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2500
|
31,2666
En Düşük
31,0844
12:111.890,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 6,87
|Açılış
|: 1.890,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.883,85
|
1.893,15
En Düşük
1.877,88
BIST En Aktif Hisseler12:09
|UMPAS
|8,76
|3.405.406
|% 9,77
|
|YAYLA
|7,14
|10.843.516
|% 8,51
|
|IZFAS
|10,82
|51.980.884
|% 7,13
|
|ALFAS
|101,50
|371.942.331
|% 7,07
|
|MRSHL
|2.139,00
|203.459.050
|% 6,84
|
|SAMAT
|62,45
|73.974.092
|% -9,95
|
|SNPAM
|142,20
|2.116.363
|% -9,94
|
|IHLGM
|1,66
|91.276.398
|% -9,78
|
|SMART
|43,90
|90.152.068
|% -8,58
|
|UFUK
|117,80
|1.981.322
|% -7,75
|
|THYAO
|253,25
|2.613.408.849
|% 0,80
|
|TUPRS
|151,00
|1.348.578.308
|% 0,73
|
|ISCTR
|22,08
|1.315.009.436
|% -2,56
|
|YKBNK
|19,56
|1.295.368.293
|% -4,21
|
|SASA
|48,92
|1.264.014.269
|% 1,92
|
|EKGYO
|7,44
|611.229.627
|% 0,81
|
|YKBNK
|19,56
|1.295.368.293
|% -4,21
|
|ISCTR
|22,08
|1.315.009.436
|% -2,56
|
|IHLGM
|1,66
|91.276.398
|% -9,78
|
|ZOREN
|4,79
|189.030.041
|% -0,62
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9201
|28,9265
|% 0,05
|
|Euro
|31,1968
|31,2235
|% 0,28
|
|Sterlin
|36,2495
|36,4313
|% 0,15
|
|Frank
|32,9630
|33,1616
|% 0,19
|
|Riyal
|7,6884
|7,7270
|% 0,04
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,98
|24,02
|% 0,66
|
|Platin
|898,09
|900,55
|% 0,66
|
|Paladyum
|950,32
|956,24
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,05
|75,05
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.033,89
|2.034,21
|% 0,66
|