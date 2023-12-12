***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("GEN") ile 15 rue des Vanesses, 93420 Villepinte, Fransa'da yerleşik Guerbet adlı firma ("Guerbet") arasında 12.12.2023 tarihinde münhasır distribütörlük anlaşması ("Anlaşma") imzalanmıştır.İmzalanan Anlaşma uyarınca GEN, Guerbet tarafından üretilen "LIPIODOL® ULTRA-FLUID 480 MG/10 ML ENJEKSİYONLUK ÇÖZELTİ 10 ML 1 AMPUL" adlı ilacın Türkiye'deki satış ve pazarlama haklarına sahip olacaktır.İşbu sözleşme hükümleri çerçevesinde, ülkemizde hali hazırda GUERBET İlaç Tıbbi Malzeme ve Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. adına ruhsatlı olan ilacın ruhsatı şirketimize devredilecek ve bundan sonra ilgili yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından GEN tarafından söz konusu ilacın satış ve pazarlama faaliyetlerine başlanacaktır.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, metinler arasında herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama metni esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224884BIST