***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGEN'in kurulduğu 1998 yılından itibaren şirketimizde çeşitli pozisyonlar üstlenen ve 2007 yılından günümüze kadar da Dış Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdüren Sayın Özgü BOZALP emeklilik nedeniyle görevinden ayrılmıştır. Kendisine şirketimizin kuruluşundan bugüne yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür ederiz.Boşalan Dış Ticaret Genel Müdür Yardımcılığı görevine de Sayın Eda GÜLMÜŞ DEMİR atanmıştır.Eda GÜLMÜŞ DEMİREda GÜLMÜŞ DEMİR 1993 yılında doğmuştur. Lisans eğitimini 2015 yılında İ.D. Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlamıştır. 2015 – 2017 yılları arasında avukatlık stajını tamamlamış ve avukat olarak özel bir hukuk bürosunda görev yapmıştır. Yüksek lisans eğitimini ise İngiltere'de CITY, University of London'da Uluslararası Ticaret Hukuku anabilim dalında, İkinci Tıbbi Kullanım Patentleri teziyle 2019 yılında tamamlamıştır. 2019 yılında GEN'e katılan Eda GÜLMÜŞ DEMİR, 2023 yılının Aralık ayına kadar Dış Ticaret Yöneticisi olarak görev yapmış olup, 2024 yılının Ocak ayından itibaren Dış Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, metinler arasında herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama metni esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230489BIST