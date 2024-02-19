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***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

19.02.2024 13:58
***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. (GEN), inovasyon ve global büyüme stratejileri doğrultusunda, ilaç sınıfının ilk üyesi yenilikçi araştırma ilacı SUL-238'in ilk defa insanlarda kullanıldığı Faz 1 klinik çalışmasına başlandığını kamuoyu ile paylaşmaktan mutluluk duymaktadır.
Bilindiği üzere, şirketimiz GEN, SUL-238'in Alzheimer Hastalığı ve diğer nörodejeneratif hastalıkların tedavisinde klinik öncesi ve klinik fazlarda araştırılması, geliştirilmesi, üretimi ve ticarileştirilmesi konularında Sulfateq B.V. (Hollanda) ile 24 Ağustos 2021 tarihinde münhasır lisans sözleşmesi imzalamıştır. (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960279)
Bu sözleşme kapsamında titizlikle gerçekleştirdiğimiz klinik öncesi çalışmalarımız sonucunda yaptığımız Etik Kurul ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu klinik araştırma başvurularımız onaylanmış olup sağlıklı gönüllülerde yürütülecek olan Faz 1 klinik araştırmasında ilk SUL-238 dozlaması 19 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Faz 1 klinik araştırmasında kullanılacak araştırma ürünlerinin formülasyon ve AR-GE stabilite çalışmaları GEN AR-GE Laboratuvarlarımızda gerçekleştirilmiş, bu araştırmada kullanılacak klinik araştırma ürünleri de GEN Üretim Tesisimizde üretilmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup Türkçe ve İngilizce metin arasında farklılık olması halinde Türkçe açıklama metni esas kabul edilecektir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250351


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