Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

04.03.2022 09:11
***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 03.03.2022 tarihli pay geri alım işlemleri hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle hisse fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.10.2021
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 5.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 80.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, GENIL, TREGENL00024 22.10.2021 96.000 0,032 12,99 -
B Grubu, GENIL, TREGENL00024 25.10.2021 75.000 0,025 12,97 -
B Grubu, GENIL, TREGENL00024 02.11.2021 333.403 0,11 12,61 -
B Grubu, GENIL, TREGENL00024 24.02.2022 300.000 0,1 13,23 -
B Grubu, GENIL, TREGENL00024 01.03.2022 100.000 0,033 13,3 -
B Grubu, GENIL, TREGENL00024 02.03.2022 100.000 0,033 13,66 -
B Grubu, GENIL, TREGENL00024 03.03.2022 100.000 0,033 14,39 -

Ek Açıklamalar
20.10.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 03.03.2022 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.
03.03.2022 tarihinde 14.37 TL - 14.41 TL fiyat aralığından (ortalama 14.39 TL) 100.000 adet pay geri alınmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007148


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.023
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  2.023  
En Yüksek
0 En Düşük
0
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AVOD 1,42 22.896.718 % 42,00  
TOASO 77,40 213.260.958 % 0,00  
USAK 1,66 37.526.930 % 0,00  
PKENT 374,00 21.122.104 % 0,00  
PNSUT 19,74 10.112.317 % 0,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,1457 14,1497 % 0,25  
Euro 15,5931 15,6191 % -0,16  
Sterlin 18,8176 18,9119 % 0,25  
Frank 15,3379 15,4303 % 0,24  
Riyal 3,7594 3,7783 % 0,25  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.936 1.936 -1,01  
Altın Gr. 881 881 1,68  
Cumhuriyet 5.812 5.900 -4,00  
Tam 5.792 5.938 12,04  
Yarım 2.799 2.873 5,82  
Çeyrek 1.404 1.436 2,91  
Gümüş.Ons 25,10 25,13 -0,08  
Gümüş Gr. 11,41 11,42 -0,01  
B. Petrol 112 112 1,43  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru