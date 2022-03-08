***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 07.03.2022 tarihli pay geri alım işlemleri hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle hisse fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamakYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.10.2021Geri Alıma Konu Pay Miktarı 5.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 80.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, GENIL, TREGENL00024 22.10.2021 96.000 0,032 12,99 -B Grubu, GENIL, TREGENL00024 25.10.2021 75.000 0,025 12,97 -B Grubu, GENIL, TREGENL00024 02.11.2021 333.403 0,11 12,61 -B Grubu, GENIL, TREGENL00024 24.02.2022 300.000 0,1 13,23 -B Grubu, GENIL, TREGENL00024 01.03.2022 100.000 0,033 13,3 -B Grubu, GENIL, TREGENL00024 02.03.2022 100.000 0,033 13,66 -B Grubu, GENIL, TREGENL00024 03.03.2022 100.000 0,033 14,39 -B Grubu, GENIL, TREGENL00024 07.03.2022 150.000 0,05 13,95 -Ek Açıklamalar20.10.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 07.03.2022 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.07.03.2022 tarihinde 13.85 TL - 14.00 TL fiyat aralığından (ortalama 13.95 TL) 150.000 adet pay geri alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008035BIST