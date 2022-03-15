***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
15.03.2022 09:18
***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 14.03.2022 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım
11:562.081
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -7,22
|Açılış
|: 2.087
|
|Önceki Kapanış
|: 2.088
|
2.095
En Düşük
2.078
11:5614,8312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0513
|Açılış
|: 14,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7500
|
14,8454
En Düşük
14,7660
11:5616,3233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,1350
|Açılış
|: 16,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3517
En Düşük
16,1706
11:56920,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -7,04
|Açılış
|: 920,88
|
|Önceki Kapanış
|: 927,92
|
931,64
En Düşük
915,50
BIST En Aktif Hisseler11:56
|AYEN
|9,95
|45.649.654
|% 9,58
|
|TSPOR
|5,68
|313.812.675
|% 9,02
|
|HLGYO
|1,87
|71.172.853
|% 8,72
|
|FENER
|28,20
|87.347.641
|% 6,74
|
|MEPET
|2,71
|14.219.661
|% 6,69
|
|GRSEL
|9,06
|240.595.787
|% -8,21
|
|KRSTL
|5,81
|427.912
|% -6,14
|
|EUYO
|3,01
|921.344
|% -4,44
|
|PEKGY
|1,00
|11.207.664
|% -3,85
|
|MANAS
|20,38
|6.930.179
|% -3,60
|
|KRDMD
|15,01
|1.041.426.196
|% 1,56
|
|GARAN
|11,85
|813.009.410
|% -0,08
|
|THYAO
|26,40
|788.720.136
|% -0,83
|
|EREGL
|34,58
|781.386.248
|% 0,52
|
|FROTO
|270,10
|680.533.208
|% 0,71
|
|KARSN
|4,14
|452.118.559
|% 6,43
|
|YKBNK
|3,76
|312.470.168
|% 0,27
|
|DOHOL
|3,35
|262.482.542
|% 0,60
|
|ODAS
|1,56
|110.186.914
|% 1,30
|
|KRDMD
|15,01
|1.041.426.196
|% 1,56
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8220
|14,8312
|% 0,35
|
|Euro
|16,3000
|16,3233
|% 0,83
|
|Sterlin
|19,2269
|19,3233
|% 0,28
|
|Frank
|15,7133
|15,8080
|% 0,14
|
|Riyal
|3,9342
|3,9539
|% 0,08
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|-17,15
|
|Altın Gr.
|921
|921
|-7,04
|
|Cumhuriyet
|6.156
|6.249
|-18,00
|
|Tam
|6.061
|6.214
|-53,71
|
|Yarım
|2.930
|3.006
|-25,98
|
|Çeyrek
|1.469
|1.503
|-12,99
|
|Gümüş.Ons
|24,76
|24,79
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,82
|-0,10
|
|B. Petrol
|101
|101
|-5,78
|
Seans Raporu
11:56
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866