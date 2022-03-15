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***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

15.03.2022 09:18
***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 14.03.2022 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Geri Alım
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AYEN 9,95 45.649.654 % 9,58  
TSPOR 5,68 313.812.675 % 9,02  
HLGYO 1,87 71.172.853 % 8,72  
FENER 28,20 87.347.641 % 6,74  
MEPET 2,71 14.219.661 % 6,69  
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11:56 Alış Satış %  
Dolar 14,8220 14,8312 % 0,35  
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Frank 15,7133 15,8080 % 0,14  
Riyal 3,9342 3,9539 % 0,08  
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11:56 Alış Satış %  
Altın Ons 1.934 1.934 -17,15  
Altın Gr. 921 921 -7,04  
Cumhuriyet 6.156 6.249 -18,00  
Tam 6.061 6.214 -53,71  
Yarım 2.930 3.006 -25,98  
Çeyrek 1.469 1.503 -12,99  
Gümüş.Ons 24,76 24,79 -0,27  
Gümüş Gr. 11,80 11,82 -0,10  
B. Petrol 101 101 -5,78  
Seans Raporu 11:56
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