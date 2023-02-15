***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
15.02.2023 10:15
***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Geri Alım Programının Yenilenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Geri Alım Programının Revize Edilmesi
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Yatırımcıların hak ve menffatini korumak ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkı sağlamak
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 3.420.597
Ödenecek Azami Tutar (TL) 200.000.000
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 15.02.2023 tarihli kararıyla
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı ilke kararı ile Şirket paylarının geri alımına ilişkin açıklamaları çerçevesinde şirketimiz yatırımcılarının hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla,
20.10.2021 tarihli geri alım programının güncellenerek için belirlenen azami 5.000.000 adet pay alım adedinden kalan 3.420.597 adet pay için geri alım programının yenilenmesine,
Pay alımı için belirlenen azami 80.000.000 TL tutarındaki kaynaktan kalan 58.206.287 TL'nin 200.000.000 TL'ye yükseltilmesine,
Geri Alım Programı süresinin azami bir yıl olarak belirlenmesine ve yapılacak ilk genel kurulda geri alımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesine
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113414
BIST