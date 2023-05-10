***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 09.05.2023 tarihli pay geri alım işlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Yatırımcıların hak ve menffatini korumak ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkı sağlamakYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2023Geri Alıma Konu Pay Miktarı 3.420.597Ödenecek Azami Tutar (TL) 200.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, GENIL, TREGENL00024 16.02.2023 100.000 0,033 50,625 -B Grubu, GENIL, TREGENL00024 31.03.2023 71.403 0,024 47,878B Grubu, GENIL, TREGENL00024 03.04.2023 31.891 0,01 46,8B Grubu, GENIL, TREGENL00024 09.05.2023 100.233 0,034 40,47Ek Açıklamalar15.02.2023 Yönetim Kurulu kararıyla yenilenen geri alım programı kapsamında 09.05.2023 tarihinde yapılan alımlar tabloya işlenmiştir.09.05.2023 tarihinde ortalama 40.47 fiyatla 100.233 adet pay geri alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149366BIST