***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
14.03.2022 13:44
***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan
'Halka Arzdan Elde Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor' ek'te yer almaktadır.
Değerli Yatırımcılarımızın ve Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010254
BIST
14:572.088
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 33,94
|Açılış
|: 2.066
|
|Önceki Kapanış
|: 2.054
|
2.093
En Düşük
2.066
14:5714,7907
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0254
|Açılış
|: 14,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7600
|
14,8998
En Düşük
14,5278
14:5716,2237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0858
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,2931
En Düşük
15,9026
14:57936,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -5,18
|Açılış
|: 936,15
|
|Önceki Kapanış
|: 941,33
|
947,91
En Düşük
919,83
BIST En Aktif Hisseler14:56
|BOBET
|4,51
|47.465.851
|% 10,00
|
|RAYSG
|11,78
|1.054.453
|% 9,99
|
|CLEBI
|212,60
|23.030.661
|% 9,98
|
|AYEN
|9,08
|12.373.180
|% 9,93
|
|TSPOR
|5,21
|153.177.162
|% 9,92
|
|ISBTR
|57.600,30
|640.003
|% -10,00
|
|GRSEL
|9,87
|138.335.222
|% -9,95
|
|KRVGD
|9,87
|168.909.574
|% -9,95
|
|EPLAS
|18,52
|18.293.283
|% -8,59
|
|EUYO
|3,13
|1.885.134
|% -7,12
|
|THYAO
|26,76
|2.221.773.803
|% 1,29
|
|GARAN
|11,83
|1.092.065.577
|% 0,51
|
|FROTO
|267,00
|1.075.486.522
|% 9,47
|
|SISE
|13,89
|921.936.643
|% 2,66
|
|KRDMD
|14,96
|912.462.612
|% 0,13
|
|YKBNK
|3,76
|564.477.641
|% 1,90
|
|ADESE
|0,72
|82.087.142
|% 5,88
|
|DOHOL
|3,23
|355.282.460
|% 1,25
|
|ODAS
|1,56
|161.014.542
|% 2,63
|
|PETKM
|8,32
|800.498.850
|% 2,21
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7782
|14,7904
|% 0,17
|
|Euro
|16,1965
|16,2322
|% 0,58
|
|Sterlin
|19,2249
|19,3213
|% 0,18
|
|Frank
|15,7622
|15,8571
|% 0,20
|
|Riyal
|3,9357
|3,9554
|% 0,29
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.965
|-17,97
|
|Altın Gr.
|936
|936
|-5,16
|
|Cumhuriyet
|6.150
|6.243
|-24,00
|
|Tam
|6.149
|6.304
|-25,40
|
|Yarım
|2.972
|3.050
|-12,29
|
|Çeyrek
|1.491
|1.525
|-6,14
|
|Gümüş.Ons
|25,27
|25,29
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|12,05
|12,07
|-0,20
|
|B. Petrol
|108
|108
|-4,58
|
Seans Raporu
14:56
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-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866