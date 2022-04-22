***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoAli Ketencioğlu Yatırımcı İlişkileri Kıdemli Uzman 01.09.2021 05051771007 a.ketencioglu@genilac.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı /Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 212674/918961Elif Yücel Yatırımcı İlişkileri Uzmanı 01.09.2021 05051771006 e.yucel@genilac.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 113709http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022921BIST