***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.04.2022 15:55
***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ali Ketencioğlu Yatırımcı İlişkileri Kıdemli Uzman 01.09.2021 05051771007 a.ketencioglu@genilac.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı /Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 212674/918961
Elif Yücel Yatırımcı İlişkileri Uzmanı 01.09.2021 05051771006 e.yucel@genilac.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 113709
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022921
BIST
15:592.543
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -13,82
|Açılış
|: 2.550
|
|Önceki Kapanış
|: 2.557
|
2.561
En Düşük
2.537
15:5914,7504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0478
|Açılış
|: 14,7410
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,7549
En Düşük
14,6956
15:5915,9771
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0276
|Açılış
|: 15,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9950
|
16,0069
En Düşük
15,9021
15:59918,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -3,83
|Açılış
|: 918,72
|
|Önceki Kapanış
|: 922,55
|
925,97
En Düşük
914,61
BIST En Aktif Hisseler15:59
|TIRE
|13,90
|103.728.923
|% 9,97
|
|UFUK
|19,52
|482.916
|% 9,97
|
|DAGHL
|25,64
|6.565.802
|% 9,95
|
|BMSCH
|8,81
|139.599.853
|% 9,71
|
|KLSYN
|2,16
|64.515.205
|% 9,64
|
|OLMK
|8,29
|37.630.385
|% -8,30
|
|TDGYO
|7,84
|24.627.967
|% -7,66
|
|KRSTL
|7,33
|64.326.080
|% -7,45
|
|ATLAS
|1,48
|3.639.133
|% -5,73
|
|MANAS
|25,06
|41.632.046
|% -5,58
|
|THYAO
|41,08
|4.963.103.291
|% 2,24
|
|ASELS
|28,20
|2.311.058.430
|% -1,12
|
|SISE
|18,33
|2.010.417.604
|% 0,27
|
|GARAN
|14,49
|1.858.597.343
|% 0,00
|
|PETKM
|10,64
|1.325.518.716
|% -0,65
|
|EKGYO
|3,02
|1.229.575.459
|% -2,58
|
|ODAS
|2,62
|916.052.457
|% 3,56
|
|TSKB
|2,07
|459.649.832
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,28
|984.380.412
|% -1,31
|
|GARAN
|14,49
|1.858.597.343
|% 0,00
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7422
|14,7504
|% 0,33
|
|Euro
|15,9645
|15,9771
|% 0,17
|
|Sterlin
|18,9406
|19,0356
|% -0,83
|
|Frank
|15,3739
|15,4665
|% 0,10
|
|Riyal
|3,9205
|3,9401
|% 0,30
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.934
|-17,98
|
|Altın Gr.
|919
|919
|-3,71
|
|Cumhuriyet
|6.099
|6.191
|-8,00
|
|Tam
|6.082
|6.234
|3,66
|
|Yarım
|2.940
|3.015
|1,77
|
|Çeyrek
|1.474
|1.508
|0,88
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,21
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,51
|-0,15
|
|B. Petrol
|107
|107
|-0,90
|
Seans Raporu
15:59
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16:14OLMK
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16:13XU050
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16:13
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