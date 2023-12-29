***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerSELÇUK DENİZ KARAGÜLLE GENEL MÜDÜR YAR.( GLOBAL SATIŞ-PAZARLAMA) Tıp Doktoru GENEL MÜDÜR YAR.( SATIŞ-PAZARLAMA) YOKNADİR ULU GENEL MÜDÜR YAR.( ARGE-KLİNİK OPERASYONLAR) Tıp Doktoru GENEL MÜDÜR YAR.( ARGE-ÜRETİM) YOKEDA GÜLMÜŞ DEMİR GENEL MÜDÜR YAR.( DIŞ TİCARET) Avukat DIŞ TİCARET YÖNETİCİSİ YOKYAĞMUR SELİN GÜLMÜŞ KOLAY GENEL MÜDÜR YAR.( İK) Bilgisayar Mühendisi GENEL MÜDÜR YAR.( İK) H2O Bilişim A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230490BIST