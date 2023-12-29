***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.12.2023 12:16
***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
SELÇUK DENİZ KARAGÜLLE GENEL MÜDÜR YAR.( GLOBAL SATIŞ-PAZARLAMA) Tıp Doktoru GENEL MÜDÜR YAR.( SATIŞ-PAZARLAMA) YOK
NADİR ULU GENEL MÜDÜR YAR.( ARGE-KLİNİK OPERASYONLAR) Tıp Doktoru GENEL MÜDÜR YAR.( ARGE-ÜRETİM) YOK
EDA GÜLMÜŞ DEMİR GENEL MÜDÜR YAR.( DIŞ TİCARET) Avukat DIŞ TİCARET YÖNETİCİSİ YOK
YAĞMUR SELİN GÜLMÜŞ KOLAY GENEL MÜDÜR YAR.( İK) Bilgisayar Mühendisi GENEL MÜDÜR YAR.( İK) H2O Bilişim A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230490
BIST
'
13:047.437
En Düşük
|Değişim
|: 0,55%
|| 40,97
|Açılış
|: 7.415
|
|Önceki Kapanış
|: 7.396
|
7.415
En Yüksek
7.492
13:0429,5580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1339
|Açılış
|: 29,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4000
|
29,8525
En Düşük
29,3811
13:0432,6970
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0241
|Açılış
|: 32,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5000
|
33,0757
En Düşük
32,5446
13:041.961,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 6,35
|Açılış
|: 1.961,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,34
|
1.983,63
En Düşük
1.952,03
BIST En Aktif Hisseler13:00
|DIRIT
|11,44
|495.787
|% 10,00
|
|QNBFL
|924,50
|14.984.296
|% 9,99
|
|ANELE
|12,24
|23.877.927
|% 9,97
|
|TRCAS
|19,30
|41.466.276
|% 9,97
|
|DYOBY
|24,92
|44.073.033
|% 9,97
|
|EYGYO
|8,25
|11.643.740
|% -59,95
|
|AYES
|27,50
|676.954
|% -6,72
|
|PRZMA
|40,00
|16.151.397
|% -5,88
|
|MTRYO
|6,74
|1.561.430
|% -3,99
|
|LKMNH
|58,30
|11.078.280
|% -3,80
|
|GUBRF
|146,30
|7.010.878.038
|% 4,57
|
|SKBNK
|4,20
|1.718.821.144
|% 1,45
|
|THYAO
|229,10
|1.582.104.199
|% 0,04
|
|AKBNK
|36,78
|1.362.140.485
|% 2,05
|
|ISCTR
|23,24
|1.157.827.169
|% 2,83
|
|SKBNK
|4,20
|1.718.821.144
|% 1,45
|
|ISGYO
|15,27
|1.002.248.681
|% 7,69
|
|EKGYO
|6,93
|436.803.186
|% -0,14
|
|YKBNK
|19,65
|1.094.286.513
|% 2,18
|
|ISCTR
|23,24
|1.157.827.169
|% 2,83
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,5510
|29,5556
|% 0,45
|
|Euro
|32,6737
|32,6876
|% 0,04
|
|Sterlin
|37,4175
|37,6052
|% 0,15
|
|Frank
|35,0262
|35,2372
|% 0,85
|
|Riyal
|7,8552
|7,8945
|% 0,38
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,69
|23,72
|% 0,66
|
|Platin
|1.002,42
|1.005,05
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.117,24
|1.123,66
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,79
|77,79
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.065,15
|2.065,43
|% 0,66
|