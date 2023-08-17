***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu









***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSürdürülebilirlik RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin GRI (Global Reporting Initiative) Standartlarıyla uyumlu 2022 yılsonu verilerine göre hazırlanan 2022 yılı Sürdürülebilirlik Raporu şirketimizin kurumsal internet sitemizin Sürdürülebilirlik bölümünde (https://www.genilac.com.tr/surdurulebilirlik) yayınlanmıştır.Değerli kamuoyunun incelemesine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186422BIST