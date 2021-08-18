***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiDiğer (Other)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıGalventa AGVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih01/10/2021Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıFirma için tüm dünyada pazarlanmak üzere yani tüm dünya pazarı için üretim yapılacaktır belirlenecek bölgelerde ürünün satış hakları lisans ya da alt lisans yolu ile münhasıran Şirketimize ait olacaktır.Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiŞirketimiz, yeni iş ilişkisi kurulan/kurulacak firmanın ayı zamanda hissedarı da olduğundan hem ticari getiri hem ortaklık getirisi hedeflenmektedir.AçıklamalarŞirketimiz Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. (GEN), büyüme, globalleşme ve inovasyon stratejileri doğrultusunda yeni ürün, yeni üretim-satış-dağıtım ilişkileri/bölgeleri ve bunlarla bağlantılı olarak yeni ortaklık arayışları sonucunda, 15.01.2021 tarihinde Avrupa Patent Ofisi nezdinde patent başvurusu yapılan yenilikçi bir ürünün tüm dünya pazarları için GEN tarafından üretimi konusunda, ürün/patent başvurusu sahibi, İsviçre'de kurulu Galventa AG ile 18.08.2021 tarihinde sözleşme imzalamıştır.Daha önce kamuoyuna duyurulduğu üzere, GEN, anılan sözleşme ile aynı tarihte, Galventa AG'nin %4.8 (yüzde dört nokta sekiz) oranındaki 5.000 (beşbin) adet hissesini satın almıştır.Söz konusu ürün, bir GEN iştiraki olan ve Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde faaliyet gösteren Elixir İlaç Araştırma ve GeliştirmeA.Ş. (ELİXİR)ile Galventa AG tarafındanbirlikte geliştirilmişürünün kapsamlı klinik çalışmaları Zürih Üniversitesi'nde gerçekleştirilmiştir.Ar-Ge ve klinik çalışmaları tamamlanan ürünün ELİXİR laboratuvarlarından GEN üretim tesislerine teknoloji transferinin 2021 yılının Ekim ayında tamamlanması ve ürünün İsviçre, Almanya ve Avusturya'daki satışlarının 2021 yılının son çeyreğinde başlaması planlanmaktadır.GEN ve Galventa AG veya Galventa AG'nın mevcut lisans alanları arasında, ürünün, lisans ya da alt lisans yoluyla Türkiye de dahil olmak üzere çok sayıda ülkedeki satış ve dağıtımı konusunda ticari görüşmeler devam etmektedir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959111BIST