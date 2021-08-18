Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

18.08.2021 18:42



***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Diğer (Other)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Galventa AG
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
01/10/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Firma için tüm dünyada pazarlanmak üzere yani tüm dünya pazarı için üretim yapılacaktır belirlenecek bölgelerde ürünün satış hakları lisans ya da alt lisans yolu ile münhasıran Şirketimize ait olacaktır.
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketimiz, yeni iş ilişkisi kurulan/kurulacak firmanın ayı zamanda hissedarı da olduğundan hem ticari getiri hem ortaklık getirisi hedeflenmektedir.
Açıklamalar

                   Şirketimiz Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. (GEN), büyüme, globalleşme ve inovasyon stratejileri doğrultusunda yeni ürün, yeni üretim-satış-dağıtım ilişkileri/bölgeleri ve bunlarla bağlantılı olarak yeni ortaklık arayışları sonucunda, 15.01.2021 tarihinde Avrupa Patent Ofisi nezdinde patent başvurusu yapılan yenilikçi bir ürünün tüm dünya pazarları için GEN tarafından üretimi konusunda, ürün/patent başvurusu sahibi, İsviçre'de kurulu Galventa AG ile 18.08.2021 tarihinde sözleşme imzalamıştır.
 
Daha önce kamuoyuna duyurulduğu üzere, GEN, anılan sözleşme ile aynı tarihte, Galventa AG'nin %4.8 (yüzde dört nokta sekiz) oranındaki 5.000 (beşbin) adet hissesini satın almıştır.
 
Söz konusu ürün, bir GEN iştiraki olan ve Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde faaliyet gösteren Elixir İlaç Araştırma ve Geliştirme 
A.Ş. (ELİXİR)
ile Galventa AG tarafından
birlikte geliştirilmiş
ürünün kapsamlı klinik çalışmaları Zürih Üniversitesi'nde gerçekleştirilmiştir.
Ar-Ge ve klinik çalışmaları tamamlanan ürünün ELİXİR laboratuvarlarından GEN üretim tesislerine teknoloji transferinin 2021 yılının Ekim ayında tamamlanması ve ürünün İsviçre, Almanya ve Avusturya'daki satışlarının 2021 yılının son çeyreğinde başlaması planlanmaktadır.
 
GEN ve Galventa AG veya Galventa AG'nın mevcut lisans alanları arasında, ürünün, lisans ya da alt lisans yoluyla Türkiye de dahil olmak üzere çok sayıda ülkedeki satış ve dağıtımı konusunda ticari görüşmeler devam etmektedir.
 
Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959111


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.440
Değişim :  -0,67% |  -9,73
Açılış :  1.441  
Önceki Kapanış :  1.450  
En Yüksek
1.446 En Düşük
1.434
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DMSAS 8,04 117.269.502 % 17,03  
PENTA 90,45 17.680.864 % 17,01  
DOBUR 23,20 3.549.787 % 13,84  
ESCAR 20,24 92.538.198 % 10,78  
KTSKR 51,60 110.809.804 % 10,63  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,5178 8,5244 % 0,90  
Euro 9,9755 9,9911 % 0,77  
Sterlin 11,6064 11,6646 % 0,17  
Frank 9,2523 9,3080 % 0,81  
Riyal 2,2676 2,2790 % 0,95  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.781 1.781 -6,54  
Altın Gr. 487 487 1,78  
Cumhuriyet 3.235 3.284 2,00  
Tam 3.217 3.298 -0,29  
Yarım 1.555 1.595 -0,14  
Çeyrek 780 798 -0,07  
Gümüş.Ons 23,23 23,26 -0,26  
Gümüş Gr. 6,36 6,37 -0,02  
B. Petrol 66,25 66,25 -1,98  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru