***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiDiğer (Other)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıSulfateq B.VVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih24/08/2021Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni araştırma ilacının Alzheimer Hastalığı ve diğer nörodejeneratif hastalıkların tedavisinde, araştırma ve geliştirilmesi Şirketimiz tarafından yapılacak ilaç patentinin münhasır lisansı, dünya çapında üretim ve ticaret hakları Şirketimize ait olacaktır.Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiŞirketimiz, geliştirilecek yeni ilacın başta Alzheimer Hastalığı olmak üzere nörodejeneratif hastalıkların tedavisinde kullanılması sonucu global ölçekte ticari getiri hedeflemektedir.AçıklamalarŞirketimiz Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. (GEN), büyüme, globalleşme ve inovasyon stratejileri doğrultusunda, bir diğer yeni araştırma ilacı ve yeni ticaret ilişkisini kamuoyu ile paylaşmaktan gurur duymaktadır:Şirketimiz, 13.06.2018 tarihinde Avrupa Patent Ofisi nezdinde EP-B-2935232 numarası ile patentli yenilikçi SUL-138 ve tuzlarının (SUL-238) Alzheimer Hastalığı ve diğer nörodejeneratif hastalıkların tedavisinde, GEN tarafından klinik öncesi ve klinik fazlarda araştırılması, geliştirilmesi, üretimi ve ticarileştirilmesi konularında, Hollanda'da kurulu, patent sahibi Sulfateq B.V. ile 24.08.2021 tarihinde nihai, münhasır lisans sözleşmesi imzalamıştır. Söz konusu münhasır lisans sözleşmesi, 2020 Aralık ayında kamuoyuna duyurduğumuz ve molekül geliştirmeye yönelik iş birliğine ilişkin olan ön sözleşmeyi, AR-GE detayları, münhasır patent lisansı, dünya çapında üretim hakkı ve dünya çapında ticarete dair unsurlarla tamamlamakta, nihai hale getirmektedir.Söz konusu SUL-138 ve tuzlarının (SUL-238), AR-GE çalışmaları GEN tarafından Hollanda'da Groningen Üniversitesi Tıp Merkezi (University Medical Center Groningen) ve Amsterdam Vrije Üniversitesi (Free University Amsterdam) laboratuvarlarında Avrupa Birliği İlaç Ajansı (EMA) ruhsatlandırma gerekliliklerine uygun olacak şekilde yürütülecektir.Klinik öncesi çalışmaların 2022 yılı son çeyreğine kadar tamamlanması klinik çalışmaların ise 2022 yılının Aralık ayında başlaması planlanmaktadır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960279BIST