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***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

16.11.2021 18:16
***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Tedarikçi (Supplier)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Sanovel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
16/11/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketin küresel bazdaki faaliyetlerine olumlu katkı sağlayacaktır.
Açıklamalar

Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Gen") ile Sanovel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Sanovel") arasında 16.11.2021 tarihinde, imza tarihinde yürürlüğe girecek bir lisans ve tedarik anlaşması("Anlaşma") imzalanmıştır. Söz konusu Anlaşma ile Sanovel tarafından üretilen Anlaşmaya konu aşağıda belirtilen ilaçların Azerbaycan ve Özbekistan pazarlarında satış ve dağıtımı Şirketimiz tarafından gerçekleştirilecektir.
Anlaşma kapsamındaki ilaçlar, akut koroner hastalıkların tedavisinde kullanılan Ticagrelor, hipertansiyon ve kalp yetersizliği tedavilerinde kullanılan Nebivalol ve Multipl Skleroz hastalığının tedavisinde kullanılan Dimetyl Fumarate etken maddeli ilaçlardır.
Anlaşma ilk etapta 10 yıllık süre için imzalanmış olup, Şirketimizin satışlarına katkısı 2022 yılı için 50.500 kutu ve yaklaşık 950.000 USD (9.500.000 TL), 2023 yılı için 86.000 kutu ve yaklaşık 1.350.000 USD (13.500.000 TL) ve 2024 yılı için 123.500 kutu ve yaklaşık1.840.000 USD (18.400.000 TL) olacaktır. Bu rakamlar yalnızca Azerbaycan pazarında satış ve dağıtımı yapılacak ürünlerin Şirket satışlarına katkısı olup, Özbekistan pazarı için satış rakamları ilerleyen dönemde belirlenecektir.
Ayrıca, bu anlaşma ile Şirketimizin Azerbaycan ve Özbekistan pazarlarında etkinliği artırılacak ve anlaşma küresel bazdaki faaliyetlerimize olumlu etki sağlayacaktır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978109


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