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***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

18.11.2021 08:57
***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Onko İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
01/01/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Aşağıda açıklanmıştır.
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Pozitif etkisi olacaktır.
Açıklamalar

Şirketimiz Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Gen") ile Onko İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Onko İlaç") arasında, nörolojik hematolojik hastalıkların tedavisinde kullanılan ve Şirketimiz tarafından ithal edilen "Genivig" adlı ilacın Onko İlaç aracılığıyla Türkiye genelindeki eczanelere satılması konusunda 15.02.2021 tarihinde bir satış sözleşmesi ("Sözleşme") imzalanmıştır.
Sözleşme ile Onko İlaç'a tanınan satış ve dağıtım hakkı, "Genivig" adlı ilacın ihale satışlarını ve özel hastanelere satışını kapsamamakta olup, yalnızca eczanelere satışını ve dağıtımını kapsamaktadır.
Sözleşme'de, 2022 yılı içinde Onko İlaç'a temin edilecek ilaç adedinin ayrıca kararlaştırılacağı düzenlenmiş olup 2022 yılı içinde Onko İlaç'a temin edilecek ilaç miktarının belirlenmesi amacıyla Şirketimiz ile Onko İlaç arasında 18.11.2021 tarihinde ek sözleşme ("Ek Sözleşme") imzalanmıştır. Ek Sözleşme uyarınca 2022 yılında Onko İlaç'a 50.000 adet kutu ilaç satılacağı kararlaştırılmıştır. Ek Sözleşme ile Onko İlaç'a satılacak toplam ürün bedeli bugünkü TİTCK(Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu) satış fiyatı  üzerinden hesaplandığında brüt 225.000.000 TL'ye karşılık gelmektedir.
Ek Sözleşme ile Şirketimizin "Genivig" adlı ilaç için yurtiçindeki dağıtım ağı genişleyecek, aynı zamanda ilacı kullanan hastaların ilaca erişim imkanı da kolaylaşmış olacaktır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978403


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