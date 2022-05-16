***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
16.05.2022 14:50
***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Tedarikçi (Supplier)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Moderna Switzerland GMBH
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
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Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
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İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
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Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Aşağıda Belirtilmiştir.
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu olması beklenmektedir.
Açıklamalar
GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ("GEN"), Aeschenvorstadt 48, 4051 Basel, İsviçre'de yerleşik MODERNA SWITZERLAND GMBH ("MODERNA") ile, MODERNA tarafından geliştirilen, SARS-CoV-2 virüsünün ön füzyonla stabilize edilmiş spike (S) proteininin tamamını kodlayan benzersiz bir lipid nanoparçacık (LNP) içine kapsüllenmiş mRNA temelli aşı olan mRNA-1273 ürünü için, ("Aşı") 13 Mayıs 2022 tarihinde "YEREL TEMSİLCİ VE HİZMET ANLAŞMASI" imzalamıştır.
YEREL TEMSİLCİ VE HİZMET ANLAŞMASI gereğince GEN, MODERNA'nın Türkiye'de münhasır hizmet sağlayıcısı ve temsilcisi olacak ve MODERNA'ya Aşının Türkiye'de olası tedariki için iş olanakları sağlamak konusunda yardım edecektir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, metinler arasında herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama metni esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030538
BIST