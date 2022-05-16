***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiTedarikçi (Supplier)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıModerna Switzerland GMBHVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü TarihVarsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıAşağıda Belirtilmiştir.Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiOlumlu olması beklenmektedir.AçıklamalarGEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ("GEN"), Aeschenvorstadt 48, 4051 Basel, İsviçre'de yerleşik MODERNA SWITZERLAND GMBH ("MODERNA") ile, MODERNA tarafından geliştirilen, SARS-CoV-2 virüsünün ön füzyonla stabilize edilmiş spike (S) proteininin tamamını kodlayan benzersiz bir lipid nanoparçacık (LNP) içine kapsüllenmiş mRNA temelli aşı olan mRNA-1273 ürünü için, ("Aşı") 13 Mayıs 2022 tarihinde "YEREL TEMSİLCİ VE HİZMET ANLAŞMASI" imzalamıştır.YEREL TEMSİLCİ VE HİZMET ANLAŞMASI gereğince GEN, MODERNA'nın Türkiye'de münhasır hizmet sağlayıcısı ve temsilcisi olacak ve MODERNA'ya Aşının Türkiye'de olası tedariki için iş olanakları sağlamak konusunda yardım edecektir.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, metinler arasında herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama metni esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030538BIST