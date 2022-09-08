***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.11.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiTedarikçi (Supplier)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıSanovel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih06/09/2022Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıAşağıda belirtilmiştir.Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiŞirketin küresel bazdaki faaliyetlerine olumlu katkı sağlayacaktır.Açıklamalar16.11.2021 tarihinde yapılan "Sanovel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Sözleşme İmzalanması" başlıklı Özel Durum Açıklaması'nda (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978109 ) Azerbaycan ve Özbekistan pazarlarında satış ve dağıtımı yapılacağı belirtilen ürünlerin kapsamı değiştirilmiştir.08.09.2022 tarihinde taraflar arasında imzalanan ek protokol ile ürün kapsamı akut koroner hastalıkların tedavisinde kullanılan Ticagrelor, hipertansiyon ve kalp yetersizliği tedavilerinde kullanılan Nebivalol ve Epilepsi hastalığının tedavisinde kullanılan Levetıracetam etken maddeli ilaçlar olarak yeniden belirlenmiştir.Bu çerçevede, önceki duyuruda öngörülen sözleşme kapsamındaki ilaçların şirketimiz satışlarına katkısı da değişmiştir. Son durumda, söz konusu sözleşme kapsamında şirketimiz tarafından satış ve dağımı gerçekleştirilecek ilaçların şirketimiz toplam satışlarına katkısının 2022 yılı için 8000 kutu ve yaklaşık 71.000,00 USD (yaklaşık 1.290.000,00 TL), 2023 yılı için 87000 kutu ve yaklaşık 435.000,00 USD (yaklaşık 7.910.000,00 TL) ve 2024 yılı için 138800 kutu ve yaklaşık 656.000,00 USD (yaklaşık 11.930.000,00 TL) olacağı öngörülmektedir.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061385BIST