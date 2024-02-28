***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
28.02.2024 14:33
***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Tedarikçi (Supplier)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Recordati Grup Şirketleri
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
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Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
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İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
01/03/2024
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Aşağıda detaylandırılmıştır.
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Pozitif etki beklenmektedir.
Açıklamalar
Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("GEN") ile Recordati Grup Şirketlerinden, EUSA Pharma (UK) Limited, Recordati Rare Diseases, Recordati AG Rare Diseases Branch ve Recofarma İlaç ve Hammaddeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi arasında, 1 Mart 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere münhasır distribütörlük sözleşmesi ("Sözleşme") imzalanmıştır. Sözleşme, yenileme hükümlerine de tabi olmak üzere, 1 Mart 2028 tarihine kadar yürürlükte kalacaktır.
Bu Sözleşme ile GEN, halihazırda ithal etmekte olduğu, EUSA Pharma (UK) Limited'e ait Qarziba adlı ilaca ek olarak, Cosmegen, Cystadane, Cystadrops, Cytagon, Normosang, Isturisa, Carbaglu, Signifor adlı ilaçların da Türkiye'ye ithali ve Türkiye'de satışı ve dağıtımı konusunda münhasıran yetkilendirilmiş ve bu ilaçlar için Türkiye'de tek yetkili distribütör haline gelmiştir.
Böylece, Qarziba adlı ilaca ek olarak şirketimizin ilaç portföyüne 8 yeni ilaç daha dahil edilmiştir.
Söz konusu Sözleşmenin ve sayılan ilaçların Şirketimizin 2024 yılı toplam satışlarına katkısının 500.000.000,00 TL'nin (Beş Yüz Milyon Türk Lirası) üzerinde olması beklenmektedir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup Türkçe ve İngilizce metin arasında farklılık olması halinde Türkçe açıklama metni esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252628
BIST