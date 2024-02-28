***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiTedarikçi (Supplier)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıRecordati Grup ŞirketleriVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih01/03/2024Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıAşağıda detaylandırılmıştır.Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiPozitif etki beklenmektedir.AçıklamalarGen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("GEN") ile Recordati Grup Şirketlerinden, EUSA Pharma (UK) Limited, Recordati Rare Diseases, Recordati AG Rare Diseases Branch ve Recofarma İlaç ve Hammaddeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi arasında, 1 Mart 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere münhasır distribütörlük sözleşmesi ("Sözleşme") imzalanmıştır. Sözleşme, yenileme hükümlerine de tabi olmak üzere, 1 Mart 2028 tarihine kadar yürürlükte kalacaktır.Bu Sözleşme ile GEN, halihazırda ithal etmekte olduğu, EUSA Pharma (UK) Limited'e ait Qarziba adlı ilaca ek olarak, Cosmegen, Cystadane, Cystadrops, Cytagon, Normosang, Isturisa, Carbaglu, Signifor adlı ilaçların da Türkiye'ye ithali ve Türkiye'de satışı ve dağıtımı konusunda münhasıran yetkilendirilmiş ve bu ilaçlar için Türkiye'de tek yetkili distribütör haline gelmiştir.Böylece, Qarziba adlı ilaca ek olarak şirketimizin ilaç portföyüne 8 yeni ilaç daha dahil edilmiştir.Söz konusu Sözleşmenin ve sayılan ilaçların Şirketimizin 2024 yılı toplam satışlarına katkısının 500.000.000,00 TL'nin (Beş Yüz Milyon Türk Lirası) üzerinde olması beklenmektedir.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup Türkçe ve İngilizce metin arasında farklılık olması halinde Türkçe açıklama metni esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252628BIST