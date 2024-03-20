Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

20.03.2024 15:37
***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Diğer (Other)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Jaguar Health Inc.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih

Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
Aşağıda detaylandırılmıştır.
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Pozitif etki beklenmektedir.
Açıklamalar

Şirketimizin 20.03.2024 tarihinde hissedar olduğu Jaguar Health Inc. ile arasında ayrıca bir iş ilişkisi tesis edilmiştir.
Yapılan anlaşmaya göre GEN ile Jaguar arasında, Jaguar'ın geliştirdiği ticari ismi Mytesi olan Crofelemer'in US FDA (Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi) onaylı endikasyonu olan HIV'le ilişkili ishal başta olmak üzere Crofelemer'in etkili olacağı faz 3 aşamasında olan kanser tedavisi ilişkili ishal de dahil tüm endikasyonlarına yönelik olarak işbirliğine varılmıştır.
Bu anlaşma çerçevesinde GEN Crofelemer etken maddeli bitmiş ürünleri üretecek, ayrıca, bahsedilen endikasyonlara yönelik Türkiye, Belarus, Ukrayna, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan, Rusya ve Gürcistan'da münhasır satış ve pazarlama haklarına sahip olacaktır. 
İşbu açıklamamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, metinler arasında herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama metni esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260583


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:479.001
Değişim :  0,79% |  70,78
Açılış :  8.932  
Önceki Kapanış :  8.930  
En Düşük
8.905 En Yüksek
9.003
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:43
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EMNIS 248,60 4.250.563 % 10,00  
KSTUR 8.635,00 8.525.700 % 10,00  
EMKEL 16,29 85.862.715 % 9,99  
YAPRK 451,75 376.677.940 % 9,98  
IZINV 61,15 117.706.050 % 9,98  
daha fazla
16:43 Alış Satış %  
Dolar 32,3832 32,3885 % 0,13  
Euro 35,1449 35,1729 % -0,05  
Sterlin 41,9704 42,1808 % -0,53  
Frank 37,1103 37,2963 % -0,63  
Riyal 8,8170 8,8612 % -0,30  
daha fazla
16:43 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,98 25,00 % 0,66  
Platin 897,85 900,94 % 0,66  
Paladyum 1.012,37 1.014,47 % 0,66  
Brent Pet. 86,33 86,33 % 0,66  
Altın Ons 2.155,59 2.155,86 % 0,66  
Seans Raporu 16:43
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru