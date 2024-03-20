***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiDiğer (Other)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıJaguar Health Inc.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü TarihVarsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıAşağıda detaylandırılmıştır.Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiPozitif etki beklenmektedir.AçıklamalarŞirketimizin 20.03.2024 tarihinde hissedar olduğu Jaguar Health Inc. ile arasında ayrıca bir iş ilişkisi tesis edilmiştir.Yapılan anlaşmaya göre GEN ile Jaguar arasında, Jaguar'ın geliştirdiği ticari ismi Mytesi olan Crofelemer'in US FDA (Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi) onaylı endikasyonu olan HIV'le ilişkili ishal başta olmak üzere Crofelemer'in etkili olacağı faz 3 aşamasında olan kanser tedavisi ilişkili ishal de dahil tüm endikasyonlarına yönelik olarak işbirliğine varılmıştır.Bu anlaşma çerçevesinde GEN Crofelemer etken maddeli bitmiş ürünleri üretecek, ayrıca, bahsedilen endikasyonlara yönelik Türkiye, Belarus, Ukrayna, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan, Rusya ve Gürcistan'da münhasır satış ve pazarlama haklarına sahip olacaktır.İşbu açıklamamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, metinler arasında herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama metni esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260583BIST