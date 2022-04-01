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***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

01.04.2022 11:47
***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarihte, yukarıda sayılan üyelerin katılımı ile toplanmış
-    Abidin GÜLMÜŞ'ün Yönetim Kurulu Başkanı, Şükrü TÜRKMEN ve Ömer DİNÇER'in Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmesine,
Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca  
-   Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Tolga KIZILTAN'ın komite üyeliğine ise Bernay ÖZAVCI'nın seçilmesine,
-   Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Bernay ÖZAVCI'nın komite üyeliğine ise Tolga KIZILTAN'ın seçilmesine,
-  Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bernay ÖZAVCI'nın komite üyeliklerine ise, Tolga KIZILTAN ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Ali KETENCİOĞLU'nun seçilmesine 
kararın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmasına oy birliği ile karar vermiştir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014898


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