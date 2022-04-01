***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***GENIL*** GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarihte, yukarıda sayılan üyelerin katılımı ile toplanmış- Abidin GÜLMÜŞ'ün Yönetim Kurulu Başkanı, Şükrü TÜRKMEN ve Ömer DİNÇER'in Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmesine,Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca- Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Tolga KIZILTAN'ın komite üyeliğine ise Bernay ÖZAVCI'nın seçilmesine,- Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Bernay ÖZAVCI'nın komite üyeliğine ise Tolga KIZILTAN'ın seçilmesine,- Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bernay ÖZAVCI'nın komite üyeliklerine ise, Tolga KIZILTAN ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Ali KETENCİOĞLU'nun seçilmesinekararın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmasına oy birliği ile karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014898BIST