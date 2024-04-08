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***GENIL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi

08.04.2024 13:12
***GENIL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi


***GENIL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )

Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GENIL

Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Şükrü Türkmen tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269880


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ODINE 75,35 415.326.147 % 10,00  
ENTRA 13,31 16.569.313 % 10,00  
BARMA 20,02 89.202.080 % 10,00  
TETMT 12.242,50 30.357.810 % 10,00  
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Platin 942,74 944,18 % 0,66  
Paladyum 1.019,63 1.021,90 % 0,66  
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