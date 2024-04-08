***GENIL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
08.04.2024 13:12
***GENIL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GENIL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Şükrü Türkmen tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269880
BIST
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14:119.721
En Düşük
|Değişim
|: 1,06%
|| 102,02
|Açılış
|: 9.639
|
|Önceki Kapanış
|: 9.619
|
9.627
En Yüksek
9.736
14:1132,0845
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0687
|Açılış
|: 32,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,0000
|
32,1936
En Düşük
31,8845
14:1134,9302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1777
|Açılış
|: 34,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,6000
|
35,0239
En Düşük
34,6182
14:112.414,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 16,04
|Açılış
|: 2.414,45
|
|Önceki Kapanış
|: 2.398,41
|
2.419,23
En Düşük
2.364,91
BIST En Aktif Hisseler14:09
|ODINE
|75,35
|415.326.147
|% 10,00
|
|ENTRA
|13,31
|16.569.313
|% 10,00
|
|BARMA
|20,02
|89.202.080
|% 10,00
|
|TETMT
|12.242,50
|30.357.810
|% 10,00
|
|ASUZU
|104,60
|305.687.401
|% 9,99
|
|FONET
|27,90
|59.720.731
|% -10,00
|
|EUKYO
|25,76
|12.256.304
|% -9,99
|
|PEKGY
|8,95
|1.003.005.234
|% -9,96
|
|KERVN
|1,95
|880.538
|% -8,02
|
|ALCAR
|1.465,00
|210.511.583
|% -5,12
|
|THYAO
|309,25
|7.042.991.730
|% 0,65
|
|ISCTR
|12,93
|3.796.946.532
|% 1,33
|
|YKBNK
|30,54
|2.540.831.081
|% 1,13
|
|TUPRS
|179,90
|2.407.345.789
|% 0,11
|
|EREGL
|41,92
|2.256.494.634
|% 1,30
|
|ISCTR
|12,93
|3.796.946.532
|% 1,33
|
|ZOREN
|5,84
|765.648.957
|% 1,57
|
|VAKBN
|17,56
|2.137.182.051
|% 5,53
|
|EKGYO
|10,28
|1.137.316.275
|% 4,05
|
|PEKGY
|8,95
|1.003.005.234
|% -9,96
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0722
|32,0801
|% 0,20
|
|Euro
|34,9049
|34,9340
|% 0,52
|
|Sterlin
|40,5638
|40,7672
|% 0,59
|
|Frank
|35,4543
|35,6320
|% 0,22
|
|Riyal
|8,5619
|8,6048
|% 0,59
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,81
|27,84
|% 0,66
|
|Platin
|942,74
|944,18
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.019,63
|1.021,90
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,55
|90,55
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.338,90
|2.339,29
|% 0,66
|