***GENIL* *LUKSK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
15.05.2023 09:11
***GENIL******LUKSK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [GENIL, LUKSK]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GENIL.E Pay Başına Brüt Temettü: 1,1111111 TL Teorik Fiyat: 38,469 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) LUKSK.E %180 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 25,357 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151204
BIST
09:554.490
En Yüksek
|Değişim
|: -6,38%
|| -306,03
|Açılış
|: 4.490
|
|Önceki Kapanış
|: 4.796
|
4.490
En Düşük
4.490
09:5519,6717
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1077
|Açılış
|: 22,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8500
|
19,6717
En Düşük
19,3896
09:5521,3762
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1357
|Açılış
|: 24,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,7000
|
21,5714
En Düşük
21,2169
09:551.273,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 8,65
|Açılış
|: 1.273,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.265,12
|
1.275,07
En Düşük
1.253,83
BIST En Aktif Hisseler09:55
|LUKSK
|71,00
|20.211.397
|% 180,00
|
|GENIL
|39,58
|43.147.876
|% 2,89
|
|YBTAS
|53.000,20
|371.001
|% 0,00
|
|KUVVA
|34,56
|594.120
|% 0,00
|
|SNPAM
|10,66
|82.038
|% 0,00
|
|YBTAS
|53.000,20
|371.001
|% 0,00
|
|KUVVA
|34,56
|594.120
|% 0,00
|
|SNPAM
|10,66
|82.038
|% 0,00
|
|VKING
|32,02
|25.140.802
|% 0,00
|
|UMPAS
|3,29
|175.459
|% 0,00
|
|ISCTR
|13,97
|8.576.685.211
|% 0,00
|
|KCHOL
|96,85
|5.684.594.734
|% 0,00
|
|THYAO
|132,60
|5.534.904.615
|% 0,00
|
|AKBNK
|19,29
|4.245.769.223
|% 0,00
|
|YKBNK
|11,63
|4.218.904.072
|% 0,00
|
|ISCTR
|13,97
|8.576.685.211
|% 0,00
|
|YKBNK
|11,63
|4.218.904.072
|% 0,00
|
|EKGYO
|5,75
|1.606.969.585
|% 0,00
|
|AKBNK
|19,29
|4.245.769.223
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,35
|437.755.317
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,6394
|19,6717
|% 0,55
|
|Euro
|21,3699
|21,3762
|% 0,64
|
|Sterlin
|24,4231
|24,5456
|% 0,61
|
|Frank
|21,8040
|21,9354
|% 0,45
|
|Riyal
|5,2222
|5,2484
|% 0,40
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.016
|2.017
|5,71
|
|Altın Gr.
|1.273
|1.273
|8,09
|
|Cumhuriyet
|9.956
|10.103
|280,00
|
|Tam
|9.741
|10.030
|257,83
|
|Yarım
|4.654
|4.893
|29,00
|
|Çeyrek
|2.320
|2.439
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|24,06
|24,09
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|15,19
|15,21
|0,12
|
|B. Petrol
|73,92
|73,92
|-0,25
|