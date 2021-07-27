***GENIL* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş
27.07.2021 16:22
***GENIL******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GENIL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952025
BIST
16:541.358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 8,51
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.349
|
1.361
En Düşük
1.342
16:548,5592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0069
|Açılış
|: 8,5730
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5832
En Düşük
8,5413
16:5410,1213
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0154
|Açılış
|: 10,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1438
En Düşük
10,0795
16:54496,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,85
|Açılış
|: 496,17
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
497,04
En Düşük
493,54
BIST En Aktif Hisseler16:54
|VANGD
|5,51
|7.959.523
|% 9,98
|
|IDGYO
|2,32
|14.095.071
|% 9,95
|
|ANHYT
|9,73
|29.762.537
|% 9,94
|
|SODSN
|23,04
|256.542
|% 9,92
|
|AVHOL
|5,77
|10.330.919
|% 9,90
|
|UMPAS
|1,15
|11.888
|% -8,00
|
|AKSUE
|8,24
|13.505.094
|% -6,26
|
|UZERB
|34,32
|78.618
|% -6,02
|
|SELVA
|7,02
|33.014.666
|% -5,14
|
|SNKRN
|25,68
|219.666
|% -4,54
|
|THYAO
|12,49
|907.654.740
|% 1,46
|
|GARAN
|8,19
|643.137.533
|% 0,49
|
|KRDMD
|7,52
|559.846.417
|% 1,48
|
|SASA
|29,88
|413.096.966
|% 0,67
|
|EREGL
|18,45
|389.741.680
|% 2,27
|
|YKBNK
|2,27
|317.738.632
|% 0,44
|
|PEKGY
|1,00
|94.586.928
|% 0,00
|
|KARSN
|3,96
|353.538.515
|% 6,45
|
|EKGYO
|1,82
|142.453.965
|% 0,55
|
|GARAN
|8,19
|643.137.533
|% 0,49
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5571
|8,5592
|% 0,08
|
|Euro
|10,1149
|10,1213
|% 0,15
|
|Sterlin
|11,8028
|11,8620
|% 0,16
|
|Frank
|9,3284
|9,3846
|% 0,29
|
|Riyal
|2,2779
|2,2894
|% 0,20
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|3,54
|
|Altın Gr.
|496
|496
|2,10
|
|Cumhuriyet
|3.294
|3.344
|5,00
|
|Tam
|3.278
|3.361
|8,73
|
|Yarım
|1.585
|1.626
|4,22
|
|Çeyrek
|795
|813
|2,11
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,09
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|-0,02
|
|B. Petrol
|73,77
|73,77
|0,07
|
Seans Raporu
16:54
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