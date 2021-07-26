***GENIL* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir









uş Tarafından Hazırlanan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarGen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna ilişkin analist raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951780BIST